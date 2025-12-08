Reunião do Conselho de Segurança da ONU discutirá situação na Ucrânia na terça-feira

247 - O Conselho de Segurança da ONU realizará uma sessão dedicada à situação na Ucrânia nesta terça-feira (9). A informação foi divulgada pela Missão Permanente da Eslovênia junto às Nações Unidas.

De acordo com a TASS, a Eslovênia, que ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança em dezembro, informou que o encontro será aberto. A solicitação para a realização da reunião partiu da própria Eslovênia, em sua capacidade nacional, em conjunto com Dinamarca, França, Reino Unido, Grécia e República da Coreia (Coreia do Sul).

A sessão ocorre em meio à continuidade do conflito e ao esforço de vários países por novas discussões multilaterais sobre a guerra. O encontro deve reunir representantes dos 15 membros do Conselho de Segurança, que avaliarão os desdobramentos recentes no terreno e possíveis iniciativas diplomáticas.

O pedido conjunto de seis nações destaca a crescente preocupação internacional com o prolongamento das hostilidades e reforça a tentativa de ampliar o debate dentro da ONU. A expectativa é de que a reunião contribua para atualizar o organismo sobre a situação humanitária e de segurança na região.

A presidência eslovena comandará os trabalhos da sessão, que integra a agenda oficial do Conselho para o mês de dezembro.