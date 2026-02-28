Reza Pahlavi, herdeiro da antiga monarquia iraniana, diz que Khamenei foi “apagado da história”

247 - O herdeiro da antiga monarquia iraniana, Reza Pahlav, publicou na rede social X uma mensagem em que afirma que o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi “apagado da história” e declara que a República Islâmica teria chegado ao fim.

No texto publicado nas redes sociais, Pahlavi se dirigiu à população iraniana: “Meus compatriotas, Ali Khamenei, o déspota sanguinário do nosso tempo, o assassino de dezenas de milhares dos filhos e filhas mais corajosos do Irã, foi apagado da face da história. Com sua morte, a República Islâmica, na prática, chegou ao seu fim e muito em breve será lançada na lata de lixo da história.”

Ele também declarou: “Qualquer tentativa dos remanescentes do regime de nomear um sucessor para Khamenei está fadada ao fracasso desde o início. Quem quer que coloquem em seu lugar não terá legitimidade nem longevidade e, sem dúvida, será cúmplice dos crimes deste regime.”

Filho do último xá do Irã, Mohammad Reza Pahlavi, Reza Pahlavi vive no exterior desde a Revolução Iraniana de 1979. O movimento que derrubou a monarquia foi resultado de uma ampla coalizão social que reuniu setores religiosos, estudantes, trabalhadores e parcelas significativas da classe média urbana, em meio a denúncias de autoritarismo, repressão política e concentração de poder durante o regime monárquico.

A chamada Revolução Iraniana levou ao fim da monarquia e à criação da República Islâmica. À época, o regime do xá era alvo de críticas por violações de direitos políticos, censura e atuação repressiva dos órgãos de segurança do Estado. A mobilização popular culminou na saída do monarca do país e na reconfiguração completa do sistema político iraniano.