Rubio diz a parlamentares que Trump quer comprar a Groenlândia

247 - O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou a parlamentares norte-americanos que as recentes declarações do governo sobre a Groenlândia não indicam uma invasão militar iminente, mas refletem a intenção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de negociar a compra do território, hoje ligado à Dinamarca. Segundo ele, a estratégia central da Casa Branca é buscar uma solução legal e diplomática para assumir o controle da ilha.

As informações foram divulgadas pelo jornal The Wall Street Journal, que relatou os detalhes de uma reunião fechada realizada na segunda-feira (5) entre Rubio e líderes do Congresso dos EUA. De acordo com o jornal, o secretário procurou reduzir a tensão gerada por falas recentes de integrantes do governo Trump sobre a Groenlândia.

Durante o encontro, Rubio teria enfatizado que Donald Trump considera a aquisição da Groenlândia uma prioridade de segurança nacional, especialmente no contexto da disputa geopolítica no Ártico. O presidente avalia que o território é estratégico para conter a presença e a influência de potências rivais na região.

Ainda conforme o Wall Street Journal, Rubio foi questionado por parlamentares sobre a possibilidade de uso da força militar não apenas na Groenlândia, mas também em outros contextos, como o México. Diante das perguntas, o secretário reiterou que a orientação principal do governo é avançar por meio de negociações, com o objetivo de obter controle legal sobre a ilha.

Apesar disso, o próprio governo admite que cenários mais extremos seguem sendo considerados. Essa postura tem causado apreensão entre aliados históricos dos Estados Unidos. Membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) alertaram que um eventual ataque estadunidense à Groenlândia poderia representar o fim da aliança político-militar construída ao longo de décadas, além de aprofundar tensões com a Europa.

O presidente Donald Trump comentou, ainda nesta terça-feira (6), que os Estados Unidos “precisam” da Groenlândia por razões de segurança nacional, declaração que voltou a provocar forte repercussão internacional. Segundo a Casa Branca, o governo estadunidense discute diferentes caminhos para adquirir o território semiautônomo ligado à Dinamarca, incluindo, em último caso, o emprego de forças militares.

Em comunicado oficial, o governo afirmou que a incorporação da ilha é tratada como prioridade estratégica. “O presidente e sua equipe estão discutindo uma gama de opções para alcançar esse importante objetivo de política externa e, claro, o uso das Forças Armadas é sempre uma opção à disposição do comandante-em-chefe”, declarou a Casa Branca.