Rubio e Mauro Vieira discutem tarifaço em Washington

247 - O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, recebe nesta quinta-feira (13) o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, em mais um capítulo das tentativas de reduzir as tensões comerciais entre os dois países. A reunião está agendada para as 19h, horário de Brasília, no Departamento de Estado.

Segundo o Metrópoles, a expectativa é de que o encontro trate diretamente do tarifaço de 50% aplicado pelos Estados Unidos a produtos brasileiros desde agosto. A medida, imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elevou o clima de preocupação entre exportadores e provocou reação imediata do governo brasileiro.

Antes de receber o chanceler brasileiro, Rubio terá uma reunião com Pablo Quirno, ministro das Relações Exteriores da Argentina. Já na quarta-feira (12), Rubio e Vieira haviam se encontrado brevemente em Toronto, durante um evento do G7, ocasião em que acertaram o encontro desta quinta-feira.

Segundo Igor Gadelha, do Metrópoles, Mauro Vieira informou a Rubio que o Brasil enviou, no último dia 4 de novembro, uma proposta formal de negociação sobre as tarifas. O documento foi encaminhado após uma reunião virtual entre autoridades dos dois países.

A política tarifária adotada por Trump tem provocado turbulências desde o início de seu mandato. O presidente dos Estados Unidos tem sinalizado insatisfação com países do BRICS, especialmente Brasil, e chegou a ameaçar sobretaxas de até 100% caso, segundo ele, os países não respeitem os “interesses comerciais dos EUA”. Em declarações recentes, Trump acusou o Brasil de não estar “sendo bom” com Washington e, após defender Jair Bolsonaro (PL), ameaçou ampliar ainda mais as restrições comerciais.

O tarifaço de 50%, em vigor desde 1º de agosto, se soma a outras barreiras setoriais que já atingiam produtos como aço e alumínio. Em abril, o Brasil já havia sido alvo de uma taxação inicial de 10%.

Mauro Vieira e Marco Rubio discutiram o tema anteriormente em 16 de outubro, em reunião na Casa Branca. Após o encontro, o chanceler brasileiro classificou o diálogo como “excelente” e disse que o Brasil reiterou o pedido de reversão das medidas adotadas por Washington desde julho.

As negociações ganharam novo impulso após a reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Donald Trump, realizada na Malásia. No encontro, os dois líderes acordaram que uma delegação brasileira viajaria a Washington para buscar uma saída para o impasse tarifário. A expectativa era de que a missão ocorresse ainda na primeira semana de novembro, o que acabou não se concretizando.