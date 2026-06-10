Rússia cobra retirada de armas nucleares dos EUA da Europa

247 - A Rússia voltou a cobrar a retirada de armas nucleares dos EUA da Europa e o desmantelamento de toda a estrutura usada para sua implantação no continente, em uma declaração que reforça a tensão entre Moscou e Washington sobre segurança estratégica. O posicionamento foi feito pelo embaixador itinerante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Andrey Belousov, segundo informações da agência TASS.

De acordo com a TASS, Belousov afirmou nesta terça-feira, 9 de junho, em Moscou, que a presença de armas nucleares americanas em território europeu é considerada pela Rússia um fator de natureza estratégica, diante da possibilidade de atingir instalações importantes no país.

“Considerando a possibilidade de causar danos às instalações de infraestrutura civil e militar mais importantes da Rússia, as armas nucleares americanas implantadas na Europa são vistas como tendo um caráter estratégico”, declarou Belousov.

A avaliação do diplomata russo sustenta a posição de Moscou de que o arsenal dos Estados Unidos em países europeus não pode ser tratado como uma questão regional ou limitada à defesa do bloco ocidental. Para a Rússia, a capacidade de atingir alvos relevantes em seu território transforma essas armas em componente direto do equilíbrio estratégico entre as potências nucleares.

Belousov defendeu que a única saída aceitável para Moscou é a remoção completa desse arsenal do continente europeu. “Portanto, insistimos que seja retirado da Europa, devolvido aos Estados Unidos e que toda a infraestrutura para sua implantação na Europa seja desmantelada”, acrescentou o diplomata.

A declaração ocorre em meio a um cenário de forte deterioração das relações entre Rússia, Estados Unidos e países europeus, marcado por disputas militares, políticas e diplomáticas. A presença de armamentos nucleares americanos na Europa é um dos pontos mais sensíveis das discussões sobre segurança internacional, especialmente pela proximidade geográfica com o território russo.

Ao exigir não apenas a retirada das armas, mas também o desmonte da infraestrutura utilizada para sua instalação, Moscou sinaliza que considera insuficiente uma eventual remoção parcial ou temporária. A posição russa mira tanto os armamentos quanto a capacidade logística e operacional que permitiria sua manutenção ou reimplantação no continente.

A fala de Belousov reforça a linha adotada pelo Ministério das Relações Exteriores da Rússia em defesa de mudanças estruturais na presença militar dos Estados Unidos na Europa. Para Moscou, a existência dessa infraestrutura representa um elemento permanente de pressão estratégica contra a Rússia.

O tema permanece no centro das tensões entre as potências nucleares, em um momento no qual a segurança europeia continua condicionada ao agravamento das disputas geopolíticas e à ausência de avanços em mecanismos de controle de armamentos.