Rússia defende soberania da Venezuela contra ingerência externa após ataque dos EUA

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia afirmou que a Venezuela deve ter assegurado o direito de decidir seu próprio futuro, sem interferência externa. Segundo a diplomacia russa, a América Latina precisa manter-se como uma zona de paz, princípio estabelecido desde 2014, e evitar iniciativas que provoquem instabilidade ou agravem tensões na região.

Segundo a Sputnik Brasil, Moscou expressou preocupação com ações militares externas dirigidas ao país sul-americano. Para o governo russo, esse tipo de iniciativa representa uma ameaça direta à soberania venezuelana e à estabilidade regional.

Rússia critica ações militares externas

No comunicado, a chancelaria russa avalia que atos de agressão armada promovidos por Washington contra a Venezuela são motivo de profunda preocupação e merecem condenação. Moscou considera que intervenções desse tipo violam princípios do direito internacional e contribuem para o aumento das tensões geopolíticas na América Latina.

A diplomacia russa sustenta que qualquer tentativa de interferência externa, especialmente de natureza militar, é destrutiva e compromete esforços voltados à paz e à estabilidade regional.

Apoio à soberania e à liderança venezuelana

A Rússia reafirmou solidariedade ao povo venezuelano e manifestou apoio à orientação de sua liderança, destacando o compromisso com a defesa da soberania do Estado. Moscou considera essencial respeitar as escolhas internas do país e garantir que decisões políticas sejam tomadas exclusivamente pelos próprios venezuelanos.

O governo russo também declarou que mantém contato permanente com as autoridades venezuelanas, reforçando a disposição de acompanhar a situação de forma diplomática e responsável.

Defesa do diálogo e do papel da ONU

Ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, é fundamental evitar qualquer escalada adicional do conflito e buscar soluções por meio do diálogo. Moscou manifestou apoio à convocação do Conselho de Segurança das Nações Unidas para discutir a situação na República Bolivariana.