247 - O governo da Rússia apresentou publicamente os critérios que considera essenciais para a escolha do próximo secretário-geral das Nações Unidas, destacando a necessidade de uma liderança equilibrada, capaz de representar os interesses de todos os Estados-membros e enfrentar as causas estruturais das crises globais

As declarações foram feitas pelo diplomata russo Kirill Logvinov, em entrevista à agência RIA Novosti, conforme noticiado pela Prensa Latina. Segundo ele, o futuro chefe do Secretariado da ONU deve abandonar qualquer postura parcial e atuar com base no consenso internacional

De acordo com Logvinov, a organização precisa superar o que classificou como tendência de parcialidade em sua atuação. “Chegou a hora de pôr fim ao viés dos funcionários da ONU. O futuro chefe do Secretariado da ONU deve manter uma abordagem equilibrada e reconhecer a necessidade urgente de abordar as causas profundas das crises atuais; caso contrário, uma solução a longo prazo será impossível”, afirmou

O diplomata ressaltou ainda que o próximo secretário-geral deve orientar sua atuação pelas decisões consensuais dos Estados-membros, evitando interpretações jurídicas sobre ações adotadas pelos países. “E isso não diz respeito apenas a questões ucranianas”, destacou

Outro ponto enfatizado por Logvinov é a necessidade de preservar a independência da ONU frente a interesses específicos. Segundo ele, o novo líder da organização não pode permitir que a instituição volte a funcionar como instrumento de política externa de um grupo restrito de países

As declarações refletem a posição de Moscou em defesa de uma ONU mais equilibrada e menos influenciada por blocos geopolíticos, em um contexto de tensões internacionais e disputas sobre o papel da organização na mediação de conflitos globais.