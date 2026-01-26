TV 247 logo
      Rússia nunca discutirá nada com atual chefe de política externa da UE, diz Kremlin

      Kaja Kallas, chefe de política externa da União Europeia, em Estrasburgo 20/01/2026 REUTERS/Yves Herman (Foto: Reuters)

      MOSCOU, 25 Jan (Reuters) - A Rússia nunca discutirá nada com a atual chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, e, portanto, Moscou simplesmente esperará que ela deixe o cargo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

      "Como você pode discutir qualquer coisa com Kaja Kallas? Nós nunca discutiremos nada com ela, nem os norte-americanos discutirão nada com ela, e isso é óbvio. O que podemos fazer? Só temos que esperar até que ela vá embora", disse Peskov ao repórter da TV estatal russa Pavel Zarubin em um comentário publicado neste domingo.

