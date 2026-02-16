Rússia rejeita acusação de assassinato de Alexei Navalny

247 - A Rússia afirmou nesta segunda-feira (16) que rejeita de forma categórica as acusações feitas por cinco países europeus de que o Estado russo teria sido responsável pela morte do opositor Alexei Navalny, supostamente envenenado com uma toxina extraída de rãs-flecha. As declarações foram dadas pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

Segundo informações publicadas pela CNN Brasil, os governos de Reino Unido, Suécia, França, Alemanha e Holanda divulgaram, no sábado (14), um relatório no qual sustentam que Navalny foi assassinado há dois anos, enquanto cumpria pena em uma colônia penal no Ártico.

Em conversa com jornalistas, Peskov classificou as acusações como infundadas. “Naturalmente, não aceitamos tais acusações. Discordamos delas. Consideramos que são tendenciosas e infundadas. E, de fato, as rejeitamos veementemente”, declarou o porta-voz.

Relatório europeu e substância apontada

O documento assinado pelos cinco países europeus afirma que análises de amostras coletadas do corpo de Navalny confirmaram a presença de epibatidina, uma substância descrita como toxina letal encontrada em rãs-flecha venenosas da América do Sul. De acordo com o relatório, o governo russo “tinha os meios, o motivo e a oportunidade de administrar esse veneno” ao opositor.

Autoridades russas, no entanto, voltaram a negar qualquer responsabilidade pela morte de Navalny.