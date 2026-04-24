Saiba o que está acontecendo no 56º dia de guerra dos EUA e Israel contra o Irã

247 - A guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã entra em seu 56º dia com a extensão do cessar-fogo anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sem que a medida consiga reduzir as tensões no Oriente Médio, onde ataques e movimentações militares continuam a ocorrer.

A decisão de prorrogar o cessar-fogo no Líbano foi tomada após reuniões na Casa Branca com representantes de Israel e do Líbano, segundo informações divulgadas pela Al Jazeera, que acompanha os desdobramentos do conflito na região

Trump afirmou que poderia fechar rapidamente um acordo com o Irã, mas disse preferir aguardar uma solução mais duradoura. Ao mesmo tempo, o presidente norte-americano adotou um tom ameaçador, ao declarar que as forças dos EUA poderiam “neutralizar” rapidamente qualquer capacidade militar iraniana reconstruída, acrescentando: “Não me pressionem”.

Pressão militar e disputa no Estreito de Ormuz

O governo dos Estados Unidos intensificou a pressão sobre Teerã ao anunciar que destruiria qualquer embarcação envolvida na instalação de minas no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas marítimas do petróleo mundial

A medida ocorre em meio ao bloqueio militar na região, contestado por analistas. O especialista Hassan Ahmadian avaliou que a ação não se trata de um “cerco econômico”, mas sim de um reposicionamento estratégico para uma possível nova fase do conflito

Apesar das tensões, líderes iranianos negaram qualquer divisão interna. O presidente Masoud Pezeshkian, o chefe do parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e o líder do Judiciário, Gholamhossein Mohseni Ejei, divulgaram mensagens coordenadas destacando unidade política no país

Israel, Hezbollah e novos ataques

Mesmo com a trégua ampliada no Líbano, os confrontos continuam. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que o país está “preparado para retomar a guerra” e aguarda autorização de Washington

O Hezbollah declarou ter lançado foguetes contra o norte de Israel, justificando a ação como resposta a violações do cessar-fogo. Segundo o grupo, o ataque ocorreu “em defesa do Líbano e de seu povo” após bombardeios israelenses na cidade de Yater

No Líbano, o Ministério da Saúde informou que um ataque israelense matou três pessoas no sul do país, evidenciando a fragilidade da trégua

Impasse diplomático e impacto econômico

Autoridades iranianas responsabilizaram Washington pelo impasse nas negociações, citando o bloqueio naval imposto aos portos do país

Especialistas avaliam que o Irã possui capacidade de resistir às sanções, utilizando alternativas para armazenamento e venda de petróleo, o que pode prolongar o conflito

O impacto já é visível nos mercados globais. O preço do petróleo Brent ultrapassou os US$ 106 por barril, refletindo a instabilidade no Estreito de Ormuz e a escalada das tensões na região.