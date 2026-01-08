"Se expirar, expirou", diz Trump sobre tratado nuclear com a Rússia

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceu sugerir que deixaria o último tratado de controle de armas com a Rússia expirar e que não aceitaria uma oferta de Moscou para estendê-lo voluntariamente, segundo declarações divulgadas nesta quinta-feira.

Em setembro, o presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu que as duas nações poderiam manter voluntariamente os limites de armas nucleares estratégicas implantadas estabelecidos no tratado New START, que deve expirar em 5 de fevereiro.

"Se expirar, expirou", disse Trump ao New York Times na quarta-feira. "Vamos apenas fazer um acordo melhor."

Trump afirmou que a China deve ser incorporada em qualquer acordo futuro, de acordo com o jornal.

Porta-vozes das embaixadas da Rússia e da China em Washington não responderam imediatamente a pedidos de comentários.

O acordo New START de 2010 não pode ser prorrogado, já que previa uma prorrogação -- em 2021, Putin e o ex-presidente dos EUA Joe Biden concordaram em prorrogá-lo por cinco anos.

O acordo limita o número de ogivas nucleares estratégicas instaladas pelos EUA e pela Rússia a 1.550 e de plataformas de lançamento -- mísseis, aeronaves e submarinos -- a 700.