Sobe o número de mortos após trágico incêndio em Hong Kong
Centenas de pessoas ainda estão desaparecidas. Vídeos
247 - Chegou a 44 o número de mortos após um incêndio de grandes proporções atingir arranha-céus de um complexo residencial em Hong Kong nesta quarta-feira (26). A tragédia deixou dezenas de feridos, informou o governo local.
Segundo informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, mais de 200 pessoas ainda estão desaparecidas. A maioria está presa dentro dos prédios em chamas. A suspeita é que o fogo começou na estrutura do andaime que revestia parte do complexo para obras, feita de bambu.
O complexo, no distrito de Tai Po, tem oito torres de 31 andares com cerca de dois mil apartamentos e abriga cerca de 4,6 mil moradores, apontou um censo do governo em 2021. A polícia isolou dois quarteirões vizinhos ao condomínio de prédios por conta do incêndio, que depois foram liberados.
Mais de 700 bombeiros foram mobilizados para combater as chamas. Outros 400 policiais foram mobilizados, de acordo com o governo. O Departamento de Transportes de Hong Kong também informou que linhas de ônibus estão sendo desviadas.