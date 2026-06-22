Starmer deve anunciar saída e abrir caminho para Andy Burnham no Reino Unido

247 – O primeiro-ministro britânico Keir Starmer deve apresentar nesta segunda-feira (22) um cronograma para deixar o cargo, após meses de pressão política que se intensificaram nos últimos dias. A possível saída abre caminho para uma transição de poder dentro do Partido Trabalhista e pode levar o Reino Unido ao seu sétimo chefe de governo em apenas uma década.

A informação foi publicada pela Reuters, que aponta Andy Burnham, prefeito de Greater Manchester e rival interno de Starmer, como o nome mais provável para sucedê-lo. Burnham venceu de forma decisiva uma eleição parlamentar especial na semana passada, retomando uma cadeira na Câmara dos Comuns — condição necessária para disputar a liderança trabalhista e, por consequência, o cargo de primeiro-ministro.

Crise no governo trabalhista

A eventual renúncia de Starmer ocorre menos de dois anos depois de sua vitória eleitoral esmagadora, apresentada à época como a promessa de encerrar o ciclo de instabilidade política britânica. No entanto, segundo a Reuters, uma fonte afirmou que o premiê passou o fim de semana avaliando se deveria deixar o cargo ou enfrentar a disputa interna pela liderança do Partido Trabalhista.

A pressão sobre Starmer cresceu em meio à queda de popularidade de seu governo e à perda de apoio do Labour nas pesquisas. A agência Associated Press também registrou que o premiê vinha enfrentando questionamentos internos após dificuldades econômicas, problemas nos serviços públicos e decisões consideradas controversas por setores do próprio partido.

Jacqui Smith reconhece pressão sobre Starmer

A ministra de Habilidades, Jacqui Smith, disse à Times Radio, segundo a Reuters, que gostaria que Starmer permanecesse no cargo, mas afirmou que ele vinha avaliando o que seria melhor para o país diante da “pressão que está sendo exercida sobre ele”.

A declaração reforça o clima de fim de ciclo em Downing Street. Embora aliados ainda defendam a permanência do primeiro-ministro, a expectativa nos bastidores é de que ele busque uma transferência ordenada de poder, evitando uma disputa traumática dentro do partido.

Burnham ganha força após vitória contra Reform UK

A vitória de Andy Burnham na eleição parlamentar especial teve peso simbólico e estratégico para o Partido Trabalhista. Ele derrotou um candidato do Reform UK, partido de Nigel Farage que lidera pesquisas nacionais há mais de um ano, segundo o relato da Reuters.

Esse resultado fortaleceu a percepção, entre parlamentares trabalhistas, de que Burnham poderia recuperar a competitividade do Labour. Político experiente e reconhecido por sua capacidade de comunicação, ele passou a ser visto como uma alternativa capaz de reverter o desgaste acumulado durante o governo Starmer.

De acordo com a Reuters, a vitória de Burnham deu esperança a deputados trabalhistas de que ele possa transformar o desempenho de um partido que perdeu apoio sob Starmer, cujos índices de popularidade caíram a níveis muito baixos para um líder britânico.

Reino Unido pode ter sétimo líder em dez anos

Caso a transição se confirme, o Reino Unido terá seu sétimo primeiro-ministro em uma década, evidenciando a persistente instabilidade política do país desde os anos posteriores ao Brexit. O Guardian também informou nesta segunda-feira que Starmer deve anunciar um calendário de renúncia em meio à crescente pressão interna, com Burnham aparecendo como favorito para sucedê-lo.

A crise também expõe o desafio do Partido Trabalhista de manter sua maioria e reconstruir sua relação com o eleitorado. Starmer chegou ao poder com a promessa de restaurar a estabilidade após anos de turbulência conservadora, mas sua liderança passou a ser questionada diante do avanço de adversários e da insatisfação de setores do próprio partido.

Disputa interna definirá futuro do Labour

Ainda não está claro se a sucessão ocorrerá por meio de uma disputa formal pela liderança ou de uma transição sem contestação em torno de Burnham. A Reuters relata que Starmer deve indicar os próximos passos nesta segunda-feira, em um anúncio que pode redefinir o futuro imediato da política britânica.

Para o Labour, o movimento representa uma tentativa de conter a erosão política antes que o desgaste se torne irreversível. Para o Reino Unido, a provável saída de Starmer confirma mais um capítulo de volatilidade no comando do governo, em um país que ainda busca estabilidade após anos de crises sucessivas.