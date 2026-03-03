TV 247 logo
      Sucessão de Ali Khamenei deve ocorrer rapidamente, afirma membro da Assembleia dos Peritos

      Ali Moalemi diz que escolha do novo líder supremo seguirá critérios religiosos e não considerará preferências pessoais ou disputas partidárias

      Pessoas marcham após o assassinato do Líder Supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, em ataques israelenses e americanos, em Basra, Iraque, 1º de março de 2026 (Foto: REUTERS/Mohammed Aty)

      247 - A definição do novo líder supremo do Irã não deverá se prolongar, segundo integrante da Assembleia dos Peritos, órgão responsável por eleger a principal autoridade política e religiosa do país.

      De acordo com a agência iraniana ISNA, o membro da Assembleia dos Peritos Ali Moalemi afirmou que o processo de escolha “não será demorado” e seguirá os mesmos parâmetros adotados em transições anteriores no país.

      Moalemi ressaltou que os integrantes da Assembleia juraram não permitir que preferências individuais ou alinhamentos político-partidários influenciem a decisão. Segundo ele, “preferências pessoais” por determinados nomes ou por correntes políticas “não serão um fator” no momento da votação. A escolha, afirmou, será baseada no julgamento dos membros e conduzida em conformidade com princípios religiosos.

      O representante também declarou que o colegiado atuará “como no passado”, elegendo uma personalidade semelhante ao “Líder da Revolução martirizado”, em referência a Ali Khamenei.

      A Assembleia dos Peritos é composta por autoridades religiosas encarregadas de nomear e supervisionar o líder supremo do Irã, cargo que concentra amplos poderes políticos, militares e religiosos. Com a morte de Khamenei, o país inicia oficialmente o processo de sucessão, em um momento de forte tensão regional.

      As declarações de Moalemi indicam que o establishment iraniano busca transmitir estabilidade institucional e continuidade na condução do sistema político-religioso, enquanto o órgão máximo do país se prepara para anunciar o nome que assumirá a liderança suprema.

