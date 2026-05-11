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      Suspeito de tentativa de assassinato de Trump se declara inocente nos EUA

      Homem acusado de planejar ataque durante jantar de correspondentes na Casa Branca responde por tentativa de assassinato, agressão e porte ilegal de armas

      Cole Allen (Foto: Reuters)
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      247 - O homem acusado de tentar assassinar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou-se inocente de todas as acusações apresentadas pela Justiça norte-americana. As informações foram divulgadas pela agência Reuters nesta segunda-feira (11).

      Segundo a acusação, Cole Allen, de 31 anos, teria planejado um ataque durante o tradicional Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, realizado no mês passado em Washington. O evento reúne jornalistas, autoridades e integrantes do governo dos Estados Unidos.

      De acordo com os promotores, Allen responde por tentativa de assassinato do presidente Donald Trump, agressão contra um agente federal e porte ilegal de armas de fogo. A denúncia afirma ainda que o suspeito teria disparado uma espingarda contra um integrante do Serviço Secreto dos EUA.

      As investigações apontam que o acusado também invadiu um posto de segurança em uma ação que, segundo as autoridades, tinha como alvo Trump e outros membros do governo presentes na cerimônia.

      O caso segue em tramitação na Justiça federal dos Estados Unidos, enquanto as autoridades reforçam os protocolos de segurança em eventos oficiais envolvendo o presidente norte-americano.

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