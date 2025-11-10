Terremoto de magnitude 6,2 leva Japão a emitir alerta de tsunami

247 - Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu a costa nordeste do Japão nesta segunda-feira (10), provocando um novo alerta de tsunami e aumentando a apreensão entre as autoridades. O abalo foi registrado às 16h23, no horário local, nas águas da província de Iwate, a uma profundidade de 10 quilômetros, segundo a Agência Meteorológica do Japão (JMA).

De acordo com a agência Lusa, o alerta foi emitido devido à previsão de variações na maré de até 20 centímetros ao longo da costa. O tremor alcançou intensidade 3 em uma escala de sete níveis usada para medir a força e o potencial destrutivo dos sismos no país.

Regiões afetadas e resposta das autoridades

O terremoto foi sentido não apenas em Iwate, mas também nas províncias vizinhas de Aomori, Akita, Miyagi e Yamagata. Apesar da força do abalo, as autoridades locais confirmaram que não houve registro de feridos nem danos estruturais significativos.

O episódio ocorre apenas um dia após outro forte tremor — inicialmente avaliado em magnitude 6,9 — atingir a mesma região e gerar alerta semelhante, que também não resultou em incidentes graves.

Japão está entre as regiões mais sísmicas do planeta

Localizado no chamado Cinturão de Fogo do Pacífico, o Japão é um dos países com maior atividade tectônica do mundo. O arquipélago, com cerca de 125 milhões de habitantes, está sobre a junção de quatro grandes placas geológicas, o que o torna especialmente suscetível a abalos sísmicos.

Todos os anos, o país registra aproximadamente 1.500 terremotos, a maioria de baixa intensidade. Mesmo assim, os riscos variam conforme a profundidade e a localização dos epicentros, o que mantém autoridades e populações em constante estado de alerta.

Prevenção e vigilância permanente

O histórico de grandes desastres naturais levou o Japão a investir pesadamente em infraestrutura resistente e sistemas de alerta precoce. A JMA mantém vigilância constante e protocolos de evacuação para reduzir o impacto de possíveis tsunamis.