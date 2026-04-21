Thiago Ávila rebate acusações e defende missão internacional para romper bloqueio em Gaza

247 – O ativista brasileiro Thiago Ávila, um dos organizadores da chamada Global Sumud Flotilla, publicou um longo pronunciamento em vídeo no qual responde a uma série de acusações feitas contra ele e contra a missão internacional que tenta romper o bloqueio à Faixa de Gaza. No conteúdo divulgado em suas redes, Ávila nega todas as acusações e sustenta que se trata de uma campanha coordenada para deslegitimar a iniciativa.

Durante a gravação, feita enquanto a embarcação segue pelo Mar Mediterrâneo rumo a Gaza, o ativista afirma que a missão tem como objetivo central “romper o bloqueio ilegal de Gaza” e chamar atenção internacional para a situação no território palestino. Segundo ele, a ação ocorre em meio a um cenário de crise humanitária prolongada e restrições severas à entrada de ajuda.

Contexto da missão e denúncias sobre Gaza

Ávila descreve o bloqueio de Gaza como um cerco mantido “por mar, terra e ar” há cerca de 19 anos. Ele afirma que, apesar de anúncios de cessar-fogo, a violência continua. “O cessar-fogo que deveria estar acontecendo em Gaza não aconteceu de fato. Em seis meses, 733 pessoas foram mortas”, declarou.

O ativista também menciona restrições à entrada de ajuda humanitária, dizendo que menos de 100 caminhões entram diariamente no território, número inferior ao necessário para atender à população. Além disso, afirma que parte significativa da área de Gaza estaria sob controle israelense.

As acusações e a resposta do ativista

No vídeo, Ávila enumera cinco acusações principais: envolvimento com terrorismo, enriquecimento pessoal, uso da causa palestina para ganho de visibilidade, fraude contra movimentos sociais no Brasil e má conduta sexual durante a missão.

Ele rejeita a primeira acusação e afirma que sua atuação sempre foi baseada em ações não violentas. “Não sou um terrorista. As missões são não violentas e treinamos todos os participantes para manter essa postura”, disse. Ao mesmo tempo, declara apoio ao direito de resistência de povos sob ocupação, citando princípios do direito internacional.

Sobre o suposto enriquecimento, Ávila afirma não possuir patrimônio elevado e relata dificuldades financeiras pessoais. “Não sou milionário. Vivo de forma simples e muitas vezes usamos nossos próprios recursos para sustentar o ativismo”, afirmou.

Ele também nega utilizar a causa palestina para autopromoção, destacando que atua há mais de duas décadas em movimentos sociais. “Faço isso há 21 anos, quando não havia visibilidade nenhuma. Pelo contrário, isso sempre trouxe perseguições”, disse.

Acusação de fraude e disputa judicial

Em relação à acusação de fraude envolvendo movimentos sociais no Brasil, o ativista afirma que se trata de um conflito pontual decorrente de um projeto de agricultura solidária. Segundo ele, o caso foi analisado judicialmente e as acusações não foram comprovadas.

“Nunca cometi fraude. Sempre participei como consumidor e apoiador desses projetos”, declarou.

Alegações de má conduta sexual

Sobre a acusação mais recente, de suposta má conduta sexual durante a missão, Ávila afirma que as denúncias são falsas e que o próprio movimento abriu uma investigação interna. Segundo ele, as três mulheres mencionadas negaram qualquer irregularidade.

“As próprias mulheres disseram que nada aconteceu. Não houve abuso, não houve relação, não houve qualquer fato que sustente essas acusações”, afirmou.

Ele sustenta que as denúncias fazem parte de uma estratégia de desinformação para enfraquecer a flotilha. “É uma campanha coordenada para atacar a missão”, disse.

Críticas à cobertura e disputa narrativa

Ávila também critica veículos de imprensa e o que chama de “mídia predatória”, afirmando que as acusações foram amplificadas por interesses políticos. Ele argumenta que campanhas desse tipo são comuns contra movimentos sociais e iniciativas internacionais de protesto.

“Toda tentativa de mudança enfrenta ataques desse tipo. Isso não é novo”, declarou.

Mobilização global e objetivo político

Ao longo do vídeo, o ativista insiste que o foco da missão não deve ser sua figura pessoal, mas a situação em Gaza. “Não estamos aqui para falar de mim. Estamos aqui porque o povo palestino enfrenta um genocídio e um bloqueio há décadas”, afirmou.

Ele defende uma mobilização internacional mais ampla, com ações em diferentes frentes, como protestos, boicotes e pressões políticas. “Precisamos de uma mobilização global para mudar essa realidade”, disse.

Conclusão: foco na missão

Apesar das acusações e da repercussão, Ávila afirma que a flotilha seguirá sua trajetória rumo a Gaza e continuará tentando romper o bloqueio. Ele reconhece o impacto das denúncias, mas diz que a missão permanece inalterada.

“Nada disso vai nos fazer parar. Nosso foco é Gaza”, declarou.

O ativista encerra pedindo apoio à causa palestina e reforçando a necessidade de manter o tema no debate público internacional.