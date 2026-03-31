Argentina deporta ativista Thiago Ávila após detenção: 'não é bem-vindo ao país'

247 - A Argentina deportou o ativista brasileiro Thiago Ávila nesta terça-feira (31), após sua chegada a Buenos Aires, onde foi detido por autoridades locais. Segundo o Metrópoles, a equipe do ativista informou que a decisão ocorreu sob a justificativa de que ele "não é bem-vindo" no país, além de incluir restrições à sua manifestação pública durante a permanência.

O ativista foi abordado ao desembarcar, separado de seus familiares e mantido sob custódia com ordem de deportação. Ainda segundo a equipe, agentes informaram que a decisão partiu "do mais alto nível". Até o momento, não houve posicionamento oficial detalhado das autoridades argentinas sobre os motivos específicos da deportação.

Detenção e impedimento de atuação

Em vídeo publicado nas redes sociais, Laura Souza, esposa de Thiago Ávila, relatou que ele seria deportado para Barcelona na manhã seguinte, mantendo a programação original da viagem. Ela também confirmou que o ativista foi impedido de realizar qualquer tipo de manifestação pública em território argentino.

O destino final de Ávila, no entanto, permanece indefinido. Embora haja passagem marcada para Barcelona, com embarque previsto para quarta-feira (1), como parte de uma missão humanitária com destino à Faixa de Gaza, há informações de que autoridades tentam redirecioná-lo ao Uruguai.

Mobilização política e tentativa de contato

O caso gerou reação no cenário político argentino. Deputados foram ao aeroporto em busca de informações e tentaram estabelecer contato com o ativista, mas não obtiveram sucesso.

Contexto da viagem e atuação internacional

A presença de Thiago Ávila na Argentina estava relacionada a atividades da Global Sumud Argentina, iniciativa vinculada à Global Sumud Flotilla. O projeto integra ações internacionais voltadas à abertura de corredores humanitários para a Faixa de Gaza. Em outubro de 2025, a flotilha reuniu ativistas de diversos países, incluindo a sueca Greta Thunberg, com o objetivo de levar ajuda humanitária à região.

Histórico recente de detenções

A deportação na Argentina ocorre poucos dias após outro episódio envolvendo o ativista. Em 25 de março, ele foi detido no Panamá durante uma conexão aérea, quando retornava do Brasil após participar do Comboio Nuestra América, ação internacional de solidariedade a Cuba que transportou ajuda humanitária.