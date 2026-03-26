Thiago Ávila retorna ao Brasil após missão humanitária em Cuba e detenção em conexão no Panamá

247 - O ativista brasileiro Thiago Ávila chegou ao Brasil na madrugada desta quinta-feira (26), após ter sido detido por autoridades do Panamá durante uma conexão aérea. Em vídeo publicado após o desembarque, ele afirmou que está bem e agradeceu as manifestações de apoio. Ávila retornava de Cuba, onde participou da flotilha de solidariedade Nossa América, uma ação internacional que transportou 14 toneladas de suprimentos, como alimentos, medicamentos e painéis solares.

"E aí pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela força, pela solidariedade. Acabei de chegar no Brasil, estou bem", disse. Ele também relatou que teria pouco tempo com a família antes de retomar compromissos. "Vou poder ver minha companheira, ver minha filha. A gente tem só cinco horas", afirmou.

Segundo o ativista, após o breve encontro familiar, ele seguirá para Porto Alegre para participar de outra atividade. "Vou dormir um pouquinho com elas, vou ter que correr de novo", declarou. Durante a gravação, Ávila pediu atenção para conflitos internacionais e criticou a atuação de autoridades estrangeiras. "Não se preocupem comigo, gente. Se preocupem com Gaza, se preocupem com Cisjordânia, com Líbano, com Irã", afirmou.

Ataques de ministro israelense

Ávila também comentou as críticas que disse ter recebido do ministro das Relações Exteriores de Israel após ser detido e reagiu às declarações. "O ministro das Relações Exteriores, mais uma vez, ia me atacar", afirmou. Em seguida, acrescentou: "Gideon Sa'ar, um criminoso de guerra, um assassino de crianças".

Ao tratar do tema, ele associou as críticas à atuação recente em missões humanitárias. "Ele ficou sentido com a flotilha de Cuba, porque a flotilha de Cuba chegou e mostrou que é possível fazer uma missão humanitária", disse. Na sequência, completou: "E evidenciou o bloqueio criminoso que ele e o seu chefe criminoso de guerra, assassino, foragido da justiça, Benjamin Netanyahu, estão fazendo ainda com o povo palestino em Gaza".

Detenção no Panamá

Antes de perder contato na quarta-feira (25), o ativista enviou uma mensagem relatando a abordagem. "Agentes falando em inglês (no Panamá) e sendo hostis", disse. Após esse registro, não houve atualização oficial sobre sua situação até a divulgação do vídeo de chegada ao Brasil.

O episódio ocorre após outros relatos envolvendo autoridades do Panamá. Na sexta-feira (6), o ex-ministro Franklin Martins foi retido no mesmo aeroporto durante uma conexão rumo à Guatemala. Segundo informações divulgadas à época, ele teve o passaporte confiscado, foi interrogado e posteriormente deportado ao Brasil, sem justificativa formal.

Outro caso, citado por autoridades venezuelanas, ocorreu em fevereiro. O ministro das Relações Exteriores da Venezuela, Yván Gil, afirmou que a mala diplomática do país foi aberta de forma irregular no Panamá, classificando a ação como violação do direito internacional.