Nova flotilha parte da Espanha para levar ajuda a Gaza

247 - Uma nova flotilha internacional com ajuda humanitária deve partir neste domingo (12) do porto de Barcelona, na Espanha, com destino à Faixa de Gaza, em uma tentativa de ampliar o envio de suprimentos à população palestina e desafiar o bloqueio imposto por Israel ao território.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S.Paulo, a iniciativa reúne dezenas de embarcações carregadas com alimentos e insumos médicos. A ação é organizada por ativistas internacionais que defendem a abertura de um corredor humanitário permanente para a região.

Segundo os organizadores, ao menos 39 barcos deixarão Barcelona neste primeiro momento, com a expectativa de que outras embarcações se juntem ao grupo ao longo da travessia pelo Mediterrâneo. O plano prevê que o comboio faça uma escala em outro porto antes de seguir para águas internacionais no fim da semana.

O brasileiro Thiago Ávila, integrante do comitê organizador, afirmou que a mobilização busca superar iniciativas anteriores em escala. “O que estamos fazendo agora é agrupar mais barcos do que qualquer iniciativa já conseguiu para tentar fazer essa travessia do Mediterrâneo”, declarou.

A ação ocorre após uma tentativa semelhante realizada em outubro do ano passado ter sido interceptada pelo Exército israelense. Na ocasião, 42 embarcações com 462 pessoas a bordo foram impedidas de seguir viagem, e mais de 450 ativistas — entre eles a sueca Greta Thunberg e o próprio Ávila — foram detidos.

Os participantes foram levados à prisão de Ktzi’ot, no deserto do Negev, e posteriormente deportados. Parte dos brasileiros retornou ao país em voo comercial a partir de Amã, na Jordânia. Ativistas de diferentes nacionalidades relataram condições degradantes durante a detenção, acusações que foram negadas pelo governo de Israel.

A nova flotilha também surge em um contexto de episódios anteriores envolvendo embarcações com destino a Gaza. Em maio de 2025, o barco Conscience foi atingido por drones em águas internacionais próximas a Malta, pouco antes de seguir para o território palestino com cerca de 80 pessoas e ajuda humanitária. Autoridades israelenses alegaram, na época, que a embarcação transportava armamentos ao Hamas, versão contestada por uma inspeção realizada por Malta.

Segundo Saif Abukeshak, ativista palestino e membro do comitê organizador, o objetivo central da missão é pressionar pela criação de um corredor humanitário efetivo. Israel, que controla o acesso à Faixa de Gaza, afirma não restringir a entrada de ajuda, mas organizações internacionais e moradores locais sustentam que os recursos ainda são insuficientes para atender à população de mais de 2 milhões de pessoas.

O ator Liam Cunningham, conhecido pela série “Game of Thrones” e apoiador da iniciativa, destacou o engajamento dos voluntários. “Todas essas pessoas estão abrindo mão de seu tempo para ajudar outros seres humanos, fazendo o que seus governos são legalmente obrigados a fazer”, afirmou.

A Organização Mundial da Saúde reforça que, mesmo em cenários de conflito armado, o direito internacional humanitário obriga os Estados a garantir o acesso seguro da população a serviços médicos e assistência básica.