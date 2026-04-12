Turquia chama Netanyahu de "Hitler do nosso tempo"

247 - O governo da Turquia reagiu duramente às declarações do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra o presidente Recep Tayyip Erdogan, afirmando que os ataques verbais são consequência do “incômodo causado pelas verdades” expostas por Ancara em fóruns internacionais. A chancelaria turca também reiterou que seguirá pressionando pela responsabilização de Netanyahu por crimes de guerra.

O Ministério das Relações Exteriores da Turquia afirmou que as críticas do líder israelense refletem uma tentativa de desviar a atenção de acusações graves e de sua situação no cenário internacional. O comunicado mencionou ainda que há um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional contra Netanyahu por crimes de guerra e contra a humanidade.

Na nota oficial, o governo turco sustentou que as declarações contra Erdogan fazem parte de uma estratégia para enfraquecer negociações de paz em andamento e manter políticas expansionistas na região. Ancara destacou sua determinação em responsabilizar o premiê israelense, ao mesmo tempo em que reafirmou apoio à população civil afetada pelos conflitos.

A reação não ficou restrita ao Ministério das Relações Exteriores. Integrantes do gabinete presidencial turco também criticaram duramente Netanyahu. O vice-presidente Cevdet Yilmaz declarou que “a luz da verdade é o pesadelo dos opressores”, acrescentando que as falas contra Erdogan representam um reflexo do desconforto diante da exposição dos fatos e uma manifestação de “sentimento de culpa”, sendo, segundo ele, “nulas e sem efeito”.

Já o ministro da Justiça, Akin Gurlek, afirmou que as declarações de Netanyahu, partindo de alguém alvo de um mandado de prisão internacional, “demonstram a profundidade do impasse jurídico e moral” enfrentado pelo líder israelense.

O ministro do Interior, Mustafa Ciftci, também se posicionou, classificando as acusações como “infundadas” e reflexo de “desespero e esgotamento político”. Ele responsabilizou Netanyahu por ataques contra civis na Faixa de Gaza e reforçou a crítica à condução da política israelense na região.

As manifestações do governo turco ampliam a tensão diplomática entre os dois países, em um contexto de crescente pressão internacional sobre o conflito no Oriente Médio e suas consequências humanitárias.

Leia, na íntegra, a nota emitida pelo Ministério das Relações Exteriores da Turquia:

Sobre a publicação nas redes sociais do primeiro-ministro israelense Netanyahu

Netanyahu, que tem sido descrito como o Hitler do nosso tempo devido aos crimes que cometeu, é uma figura bem conhecida, com um histórico claro.

Um mandado de prisão foi emitido contra Netanyahu pelo Tribunal Penal Internacional, sob acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Sob a administração de Netanyahu, Israel enfrenta processos perante a Corte Internacional de Justiça por acusações de genocídio.

O objetivo atual de Netanyahu é minar as negociações de paz em andamento e continuar suas políticas expansionistas na região. Caso não consiga, ele corre o risco de ser julgado em seu próprio país e provavelmente ser condenado à prisão.

O fato de nosso Presidente ter sido alvo de autoridades israelenses com acusações infundadas, descaradas e falsas é resultado do desconforto causado pelas verdades que temos expressado de forma consistente em todas as plataformas.

A Turquia continuará a apoiar os civis inocentes e intensificará seus esforços para garantir que Netanyahu seja responsabilizado pelos crimes que cometeu.