Tiroteio em Kiev termina com atirador morto e cinco vítimas fatais

Reuters - A polícia ucraniana matou neste sábado um homem que abriu fogo em um supermercado no distrito de Kiev, em um ataque que matou pelo menos cinco pessoas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escrevendo no aplicativo de mensagens Telegram, citou o ministro do Interior, Ihor Klymenko, dizendo que cinco pessoas foram mortas no distrito de Holosiivskyi, na cidade, e 10 estavam foram levadas para hospital.

O prefeito Vitali Klitschko, também escrevendo no Telegram, disse que uma mulher entre os 10 feridos havia morrido no hospital.

"O atirador em Kiev foi liquidado durante a prisão", disse Klymenko no Telegram.

"Forças especiais da... polícia nacional invadiram a loja onde o agressor estava. Ele fez pessoas de reféns e atirou em um policial durante sua detenção. Antes disso, os negociadores tentaram entrar em contato com ele."

O Procurador Geral, Ruslan Kravchenko, disse que o atirador foi identificado como um nativo de Moscou de 58 anos de idade e que houve um incêndio no apartamento de Kiev onde o suspeito estava registrado.

Kravchenko disse que quatro pessoas foram mortas na rua e uma dentro do supermercado, onde o atirador portava uma arma automática.

(Por Ron Popeski)