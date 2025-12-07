Tragédia em restaurante na Índia causa 25 mortes

247 - O governador da região indiana de Goa, Pusapati Ashok Gajapathi Raju, manifestou neste domingo (7) profundo pesar pelo incêndio ocorrido no distrito de Arpora. Ele transmitiu suas condolências às famílias que perderam entes queridos no acidente e desejou rápida recuperação aos feridos. Pelo menos 25 pessoas morreram no incêndio registrado na noite de domingo, entre elas catorze funcionários e quatro turistas. A reportagem é da agência ANI:

Segundo comunicado do Raj Bhavan, o governador afirmou que este é um momento de grande sofrimento para o estado e pediu às autoridades competentes que ofereçam toda a assistência e apoio possíveis às pessoas afetadas.

O presidente do Congresso, Mallikarjun Kharge, também lamentou as mortes provocadas pelo incêndio de grandes proporções em um clube-restaurante de Arpora, em Goa, e pediu uma “investigação abrangente e rigorosa responsabilização”.

Em publicação no X, Kharge escreveu: “Minhas mais profundas condolências às famílias e aos entes queridos das 23 pessoas que perderam a vida no trágico incêndio em Arpora, Goa. Este incidente evitável é uma perda irreparável e torço pela rápida recuperação de todos os feridos.”

Ele classificou o episódio como exemplo de falha administrativa e destacou que a dimensão da tragédia exige investigação profunda, responsabilização rígida e cumprimento rigoroso das normas de segurança.

“Tragédias como esta exigem investigação abrangente, responsabilização estrita e medidas imediatas para garantir o cumprimento de todas as normas de segurança contra incêndio, evitando que incidentes tão devastadores se repitam”, publicou.

O líder do Congresso também pediu que militantes do partido em Goa ofereçam apoio às famílias afetadas. “Apelo aos trabalhadores do Congresso na região que prestem todo o suporte possível às famílias atingidas e permaneçam ao lado delas neste momento de dor”, acrescentou.

Enquanto isso, o primeiro-ministro Narendra Modi expressou pesar e anunciou o pagamento de uma compensação de 200 mil rúpias aos familiares de cada vítima fatal do incêndio em Arpora. Os feridos receberão 50 mil rúpias do Fundo Nacional de Assistência do Primeiro-Ministro (PMNRF).

O chefe do Executivo de Goa informou ainda que os gerentes e outros responsáveis pelo clube já foram presos, e que um mandado de prisão foi emitido contra os proprietários do estabelecimento.