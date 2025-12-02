Índia e Emirados Árabes Unidos ultrapassam US$ 100 bilhões em trocas comerciais

247 - O comércio entre Índia e Emirados Árabes Unidos superou a marca de US$ 100 bilhões, impulsionado pelo Acordo de Parceria Econômica Abrangente, reforçando os Emirados como um dos principais parceiros econômicos de Nova Délhi. O dado foi destacado durante a recepção diplomática realizada pela Embaixada dos EAU em Nova Délhi, em celebração ao Eid Al Etihad, o 54º Dia Nacional do país, de acordo com reportagem da agência ANI.

O evento reuniu altos funcionários, diplomatas, líderes empresariais e representantes de instituições indianas, ressaltando as conquistas nacionais dos EAU sob a liderança de Mohamed bin Zayed Al Nahyan e a consolidação da cooperação estratégica entre os dois países. O ministro indiano do Comércio e Indústria, Piyush Goyal, participou como convidado de honra, em uma cerimônia marcada por atividades culturais que apresentaram tradições emiradenses.

Segundo a ANI, a parceria bilateral avançou no último ano nos setores de energia, logística, segurança alimentar, tecnologia e investimentos, além de registrar marcos como a criação do campus do IIT Delhi em Abu Dhabi.

Durante a celebração, o embaixador dos EAU na Índia, Abdulnasser Alshaali, afirmou que o marco comercial reflete “o compromisso permanente dos Emirados com o progresso, a abertura e a parceria” e simboliza a profundidade e o potencial da relação bilateral.

Ele destacou ainda que Emirados e Índia moldam “um futuro definido pela inovação, resiliência e cooperação significativa em todos os setores”.