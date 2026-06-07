Trump abandona entrevista após embate sobre fraude eleitoral

247 – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abandonou uma entrevista à NBC após um confronto com a jornalista Kristen Welker sobre acusações de fraude eleitoral e sobre um fundo antiaparelhamento de US$ 1,8 bilhão criado pelo Departamento de Justiça estadunidenses. A conversa foi gravada na sexta-feira (5), em uma fazenda no estado de Wisconsin, e exibida neste domingo (7) pelo programa Meet the Press. Os relatos foram publicados no jornal Folha de S.Paulo, que citou a AFP.

O chefe da Casa Branca deixou a entrevista depois de chamar a emissora de parcial e desonesta, em meio a uma sequência de perguntas sobre o fundo, as acusações eleitorais e o papel do FBI nos atos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores do republicano invadiram o Capitólio. "Vocês são um canal parcial e desonesto. Sinto muito, acabou, já tive o suficiente. Obrigado, querida, divirta-se", disse Trump antes de se levantar e encerrar a participação.

O clima da entrevista já havia ficado tenso quando Welker questionou o presidente sobre o fundo antiaparelhamento, iniciativa que provocou controvérsia até entre republicanos. A Justiça bloqueou a proposta em maio, e o governo Trump suspendeu sua criação no último dia 2.

"Eu adoro essa ideia (o fundo), porque gente como vocês, essa imprensa mentirosa e corrupta, esses jornalistas sem escrúpulos que apoiam um idiota como Biden... destruíram vidas. Mandaram para a prisão pessoas que não fizeram nada de errado", disse Trump na entrevista.

Welker rebateu a fala do presidente ao afirmar: "Não há provas do que o senhor diz". Trump respondeu em tom ofensivo: "Ou você é corrupta ou estúpida". Em seguida, deixou a cena enquanto a jornalista tentava manter a entrevista.

Tempestade interrompe gravação

A conversa também enfrentou interrupções provocadas por uma tempestade. O barulho da chuva e dos trovões atingiu a estrutura metálica do galpão em que a entrevista acontecia e obrigou a equipe a pausar a gravação algumas vezes.

"Isso é vento ou o quê?", perguntou Trump enquanto a chuva caía sobre o local. Depois de novas interrupções, ele comentou: "Vocês conseguem ouvir os trovões?".

Welker chegou a perguntar à equipe técnica se a gravação deveria parar. Trump recusou a pausa definitiva naquele momento. "Não, pessoal. As pessoas vão entender, estamos em uma fazenda", respondeu o presidente.

Acusações contra NBC e perguntas sobre o Irã

Antes do rompimento definitivo, a entrevista passou por temas de política externa. Após várias perguntas sobre o Irã, Trump acusou Welker de ser "esquerdista, progressista" e voltou a criticar a NBC por divulgar, segundo ele, "pesquisas falsas".

Na sequência, a jornalista retomou o tema do fundo promovido por Trump. O governo apresentou a proposta como uma forma de compensar pessoas que, segundo o presidente, teriam sofrido perseguição durante a presidência de Joe Biden.

O presidente estadunidense também afirmou, sem apresentar provas, que manifestantes que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021 teriam sido conduzidos ao local por agentes do FBI, a polícia federal norte-americana.

Ao ser pressionado por evidências, o presidente mudou o foco da resposta e passou a falar novamente sobre supostas fraudes eleitorais. Ele alegou que irregularidades estariam ocorrendo nas eleições primárias da Califórnia para governador e prefeito, com apuração ainda em andamento.

Trump volta a falar em votação pelo correio

Trump citou o sistema de votação pelo correio adotado na Califórnia, estado de maioria democrata, e afirmou que haveria indícios de fraude. O presidente não apresentou provas para sustentar a acusação.

A disputa pelo governo estadual deve reunir o democrata Xavier Becerra, que comandou o Departamento de Saúde durante o governo Biden, e o republicano Steve Hilton, apoiado por Trump.

Welker voltou a pedir evidências sobre as afirmações do presidente. Trump respondeu de forma genérica. "Tudo o que preciso fazer é procurar", afirmou.