Trump afirma que Obama revelou "informação confidencial" ao dizer que alienígenas são reais

Reuters – O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta quinta-feira (19) o ex-presidente Barack Obama de divulgar informação confidencial ao afirmar recentemente que alienígenas são reais. Trump, no entanto, não apresentou provas para sustentar a alegação.

"Ele tirou isso de informação confidencial... Ele não deveria estar fazendo isso", disse Trump a jornalistas a bordo do avião presidencial Air Force One, durante viagem à Geórgia. "Ele cometeu um grande erro."

Durante entrevista ao apresentador de podcast Brian Tyler Cohen, divulgada no sábado, Obama foi questionado se alienígenas são reais.

"Eles são reais, mas eu não os vi, e eles não estão sendo mantidos na... Área 51. Não há instalação subterrânea, a menos que exista uma enorme conspiração e isso tenha sido escondido do presidente dos Estados Unidos", afirmou Obama.

A Área 51 é uma instalação sigilosa da Força Aérea em Nevada, sobre a qual teóricos especulam que abriga corpos alienígenas e uma nave espacial acidentada. Arquivos da CIA divulgados em 2013 informaram que o local era um campo de testes para aviões espiões ultrassecretos.

Não houve indicação nas declarações de Obama de que ele tenha se baseado em informações classificadas.

"Não vi evidências durante minha presidência de que extraterrestres tenham feito contato conosco. Sério!", escreveu Obama em publicação no Instagram no domingo.

Na postagem, Obama explicou sua crença na existência de alienígenas ao afirmar que as probabilidades estatísticas de vida além da Terra são altas devido à vastidão do universo. Acrescentou que as chances de vida extraterrestre visitar a Terra são baixas por causa da distância.

Questionado nesta quinta-feira (19) se havia visto evidências da existência de alienígenas, Trump respondeu: "Não sei se eles são reais ou não".

A Casa Branca informou que não tinha nada a acrescentar aos comentários do presidente. O escritório de Obama não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Nos últimos anos, o Pentágono realizou investigações sobre relatos de objetos voadores não identificados. Em 2022, líderes militares de alto escalão afirmaram não ter encontrado evidências de que alienígenas tenham visitado a Terra ou caído aqui.

Um relatório do Pentágono de 2024 afirmou que investigações do governo dos Estados Unidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial não encontraram evidências de tecnologia extraterrestre e que a maioria dos avistamentos correspondia a objetos e fenômenos comuns identificados de forma equivocada.