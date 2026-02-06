Após vídeo racista de Trump, Bernie Sanders insta reação de parlamentares republicanos: "vão continuar a se curvar?"

247 - O senador democrata Bernie Sanders publicou uma mensagem dura na rede social X, acusando o presidente dos Estados Unidos Donald Trump de ter divulgado um vídeo com teor racista envolvendo o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama.

A postagem foi feita diretamente no perfil oficial de Sanders no X, onde ele classificou o conteúdo publicado por Trump como “repulsivamente racista”, ao afirmar que o vídeo retratava os Obamas como macacos, uma representação historicamente associada ao racismo e à desumanização de pessoas negras.

Trump posted a disgustingly racist video depicting the Obamas as apes.



Are my Republican colleagues going to continue to bend the knee to a racist, authoritarian president who wants the American people to bow down before him? pic.twitter.com/GO9h5A2ah8 — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 6, 2026

Na publicação, Sanders também questionou a postura de parlamentares do Partido Republicano diante do episódio e criticou a postura política de submissão ao presidente norte-americano.

“Trump postou um vídeo repulsivamente racista retratando os Obamas como macacos. Meus colegas republicanos vão continuar a se curvar diante de um presidente racista e autoritário que quer que o povo americano se ajoelhe diante dele?”, escreveu o senador.