      Após vídeo racista de Trump, Bernie Sanders insta reação de parlamentares republicanos: "vão continuar a se curvar?"

      Senador critica presidente dos Estados Unidos por compartilhar vídeo que retrata os Obamas como macacos e cobra posicionamento do Partido Republicano

      O senador americano Bernie Sanders (I-VT) gesticula enquanto faz comentários sobre a redução dos custos da saúde, na Sala de Tratados Indianos do edifício do Gabinete Executivo Eisenhower, no complexo da Casa Branca em Washington, EUA, 3 de abril de 2024 (Foto: REUTERS/Evelyn Hockstein)

      247 - O senador democrata Bernie Sanders publicou uma mensagem dura na rede social X, acusando o presidente dos Estados Unidos Donald Trump de ter divulgado um vídeo com teor racista envolvendo o ex-presidente Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle Obama.

      A postagem foi feita diretamente no perfil oficial de Sanders no X, onde ele classificou o conteúdo publicado por Trump como “repulsivamente racista”, ao afirmar que o vídeo retratava os Obamas como macacos, uma representação historicamente associada ao racismo e à desumanização de pessoas negras.

      Na publicação, Sanders também questionou a postura de parlamentares do Partido Republicano diante do episódio e criticou a postura política de submissão ao presidente norte-americano.

      “Trump postou um vídeo repulsivamente racista retratando os Obamas como macacos. Meus colegas republicanos vão continuar a se curvar diante de um presidente racista e autoritário que quer que o povo americano se ajoelhe diante dele?”, escreveu o senador.

