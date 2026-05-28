Trump ameaça explodir Omã em disputa pelo Estreito de Ormuz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou Omã em meio à disputa pelo Estreito de Ormuz, ao afirmar que a rota estratégica deve permanecer aberta e sem controle conjunto com o Irã.

Segundo a RT, a declaração ocorreu depois de a televisão estatal iraniana noticiar que teria obtido um rascunho não oficial de acordo para reabrir o Estreito de Ormuz, com Irã e Omã atuando conjuntamente na gestão do tráfego marítimo. A agência Reuters também é citada no relato sobre as declarações de Trump.

“Não, o estreito estará aberto a todos”, disse Trump a jornalistas durante uma reunião de gabinete na quarta-feira. “Vamos vigiá-lo, mas ninguém vai controlá-lo. Isso faz parte da negociação que estamos realizando.”

Na sequência, Trump elevou o tom contra Omã, país aliado dos Estados Unidos na região e que vinha atuando como mediador nas negociações sobre o programa nuclear iraniano. “São águas internacionais. E Omã vai se comportar como qualquer outro país, ou teremos que explodi-los. Eles entendem isso. Eles ficarão bem”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.