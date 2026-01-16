Trump ameaça impor tarifas a países que se oponham às ambições dos EUA sobre a Groenlândia

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou nesta sexta-feira (16) a possibilidade de impor tarifas a países que não aceitem os planos dos EUA de adquirir a Groenlândia.

“Eu posso impor tarifas a países se eles não concordarem com a Groenlândia, porque precisamos da Groenlândia para a segurança nacional”, disse Trump durante uma mesa-redonda sobre saúde rural, de acordo com declarações divulgadas pela Sputnik.

Trump afirmou em repetidas ocasiões que a Groenlândia deveria se tornar parte dos Estados Unidos, citando sua importância estratégica para a segurança nacional e para a defesa do “mundo livre”, inclusive diante da China e da Rússia. As autoridades da Dinamarca e da Groenlândia advertiram os Estados Unidos contra a tomada da ilha, ressaltando que esperam respeito à integridade territorial compartilhada.

A ilha foi uma colônia dinamarquesa até 1953. Ela permaneceu como parte do Reino da Dinamarca após conquistar autonomia em 2009, com a capacidade de se autogovernar e de definir sua própria política interna.