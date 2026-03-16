Trump barrou tentativa do Irã de retomar negociações, dizem autoridades

247 - Autoridades iranianas tentaram recentemente restabelecer canais diplomáticos com o governo dos Estados Unidos, mas a iniciativa foi rejeitada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo dois altos funcionários da Casa Branca, representantes de Teerã teriam buscado contato com integrantes da administração americana, incluindo o enviado especial para o Oriente Médio, Steve Witkoff. De acordo com autoridades do governo estadunidense ouvidas pela CNN, Trump orientou sua equipe a não abrir negociações neste momento.

Tentativa de contato diplomático

Segundo relatos de funcionários da Casa Branca, autoridades iranianas procuraram Witkoff e outros integrantes da administração americana nos últimos dias para reabrir um canal de diálogo entre os dois países.

Apesar disso, o governo dos Estados Unidos decidiu não avançar com qualquer negociação imediata. Um funcionário da Casa Branca afirmou que o presidente prefere manter o curso atual da estratégia militar. “O presidente disse estar disposto a conversar, mas não neste momento, pois deseja que a Operação Epic Fury continue sem interrupções”, disse um dos funcionários.

Irã nega ter procurado enviado dos EUA

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, contestou publicamente a versão apresentada por autoridades americanas e afirmou que não houve contato recente com o enviado de Washington.

Em publicação na rede social X, o chanceler iraniano declarou: “Meu último contato com o Sr. Witkoff foi antes da decisão de seu empregador de acabar com a diplomacia com mais um ataque militar ilegal contra o Irã. Qualquer alegação em contrário parece ter como único objetivo enganar os negociadores de petróleo e o público.”

Casa Branca mantém foco na ofensiva militar

Autoridades americanas também disseram que alguns aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio se ofereceram para tentar intermediar conversas sobre o programa nuclear iraniano e um possível encerramento do conflito.

Segundo esses funcionários, porém, essas tentativas de mediação também foram rejeitadas até agora pela Casa Branca.

Dúvidas sobre liderança no Irã

Outro fator mencionado por integrantes do governo americano seria a incerteza sobre a situação política em Teerã. Autoridades afirmam que há dúvidas sobre se o novo líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, está de fato no comando do país.

Trump comentou o assunto ao falar com jornalistas e afirmou não saber qual é a condição do líder iraniano. “Quer dizer, muita gente está dizendo que ele está gravemente desfigurado — dizem que ele perdeu uma perna, uma perna só, e que foi gravemente ferido; outras pessoas dizem que ele morreu; ninguém diz que ele está 100% saudável”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

Ele acrescentou: “então, isso pode acontecer por vários motivos. Não sabemos... se ele morreu ou não. Agora que o anúncio foi feito, devo dizer que ninguém o viu, o que é incomum.”