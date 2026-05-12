Trump chama jornalista de "burra" durante entrevista na Casa Branca

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou uma jornalista de “burra” nesta terça-feira (12) após ser questionado sobre o custo do novo salão de baile em construção na Casa Branca. Durante conversa com jornalistas, Trump afirmava que a obra estava sendo realizada abaixo do orçamento previsto quando uma repórter comentou que “o preço duplicou”.

Segundo a CNN Brasil, o presidente reagiu imediatamente e elevou o tom da resposta. “Eu dobrei o tamanho, sua pessoa burra. Eu dobrei o tamanho. Você não é uma pessoa inteligente”, disparou Trump.

O episódio ocorreu enquanto o presidente comentava os detalhes da nova estrutura, que será utilizada para grandes eventos oficiais, cerimônias e recepções na residência presidencial dos Estados Unidos.

Reforma da Casa Branca gera debate sobre orçamento

Nos últimos dias, Trump já havia se pronunciado sobre o aumento no valor do projeto. Em publicação feita na rede Truth Social, no último dia 6 de maio, o presidente afirmou que a ampliação do salão justificou a mudança no custo da obra.

“A única razão pela qual o custo mudou é porque, após estudos aprofundados, o projeto tem aproximadamente o dobro do tamanho e uma qualidade muito superior à proposta original, que não seria adequada para acomodar os eventos, reuniões e até mesmo futuras posses presidenciais”, escreveu.

Trump defende ampliação do projeto

Na mesma publicação, Trump afirmou que o valor final da obra continuará abaixo do limite estimado para o projeto ampliado. “O preço original era de US$ 200 milhões; o projeto finalizado, com o dobro do tamanho e a mais alta qualidade, custará menos de US$ 400 milhões”, acrescentou.

A construção do novo salão de baile tem sido apresentada pelo presidente como uma das principais reformas estruturais da Casa Branca durante seu mandato.