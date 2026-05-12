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      Trump chama jornalista de "burra" durante entrevista na Casa Branca

      Presidente dos EUA reagiu após ser questionado sobre custo de novo salão de baile

      Donald Trump, 23 de abril de 2026 (Foto: REUTERS/Kylie Cooper)
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      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chamou uma jornalista de “burra” nesta terça-feira (12) após ser questionado sobre o custo do novo salão de baile em construção na Casa Branca.  Durante conversa com jornalistas, Trump afirmava que a obra estava sendo realizada abaixo do orçamento previsto quando uma repórter comentou que “o preço duplicou”.

      Segundo a CNN Brasil, o presidente reagiu imediatamente e elevou o tom da resposta. “Eu dobrei o tamanho, sua pessoa burra. Eu dobrei o tamanho. Você não é uma pessoa inteligente”, disparou Trump.

      O episódio ocorreu enquanto o presidente comentava os detalhes da nova estrutura, que será utilizada para grandes eventos oficiais, cerimônias e recepções na residência presidencial dos Estados Unidos.

      Reforma da Casa Branca gera debate sobre orçamento

      Nos últimos dias, Trump já havia se pronunciado sobre o aumento no valor do projeto. Em publicação feita na rede Truth Social, no último dia 6 de maio, o presidente afirmou que a ampliação do salão justificou a mudança no custo da obra.

      “A única razão pela qual o custo mudou é porque, após estudos aprofundados, o projeto tem aproximadamente o dobro do tamanho e uma qualidade muito superior à proposta original, que não seria adequada para acomodar os eventos, reuniões e até mesmo futuras posses presidenciais”, escreveu.

      Trump defende ampliação do projeto

      Na mesma publicação, Trump afirmou que o valor final da obra continuará abaixo do limite estimado para o projeto ampliado. “O preço original era de US$ 200 milhões; o projeto finalizado, com o dobro do tamanho e a mais alta qualidade, custará menos de US$ 400 milhões”, acrescentou.

      A construção do novo salão de baile tem sido apresentada pelo presidente como uma das principais reformas estruturais da Casa Branca durante seu mandato.

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