Nove anos depois, Trump visitará novamente a China

CGTN – A convite do presidente chinês, Xi Jinping, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará uma visita de Estado a China entre os dias 13 e 15 deste mês.

Sobre o assunto, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse hoje (11) à imprensa que esta será mais uma visita do líder estadunidense à China após nove anos. Segundo ele, Trump também terá um novo encontro com Xi Jinping, depois da reunião entre os dois realizada em Busan, na Coreia do Sul, em outubro do ano passado.

Guo salientou que a diplomacia entre chefes de Estado desempenha um papel insubstituível nas relações sino-estadunidenses e que os dois líderes trocarão opiniões sobre o relacionamento bilateral e importantes questões relacionadas à paz e ao desenvolvimento mundial.

Fonte: CMG