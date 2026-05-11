Trump chama proposta do Irã de “lixo” e ameaça cessar-fogo

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) que o cessar-fogo entre Washington e Teerã atravessa seu momento mais delicado desde o início da trégua. Em declarações dadas durante uma coletiva de imprensa, Trump classificou como “estúpida” e “lixo” a proposta apresentada pelo Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo g1 e repercutem o agravamento das tensões diplomáticas entre os dois países, apesar da manutenção formal do cessar-fogo há mais de um mês. Ao comentar o documento enviado por Teerã, Trump demonstrou irritação e colocou em dúvida a continuidade do acordo.

“Eu diria que [o cessar-fogo] está no momento mais fraco. Depois de ler aquele lixo que eles nos enviaram, eu nem terminei de ler”, afirmou o presidente norte-americano. “Está por um fio.”

Trump endurece discurso contra Teerã

Durante a entrevista, Trump também atacou diretamente os termos propostos pelo governo iraniano para a retomada das negociações. Segundo ele, a oferta apresentada por Teerã seria inaceitável para os Estados Unidos.

“E depois eles voltam querendo negociar, e nos apresentam uma proposta estúpida, que ninguém aceitaria — embora Obama teria aceitado, Biden teria aceitado”, declarou.

As críticas do presidente republicano ocorrem poucos dias após Washington apresentar uma nova proposta diplomática para tentar avançar nas negociações e encerrar os conflitos em diferentes frentes do Oriente Médio.

No domingo (10), o Irã respondeu oficialmente à iniciativa americana com um plano voltado ao fim das hostilidades em toda a região, incluindo o Líbano, onde Israel — aliado histórico dos EUA — mantém confrontos contra militantes do Hezbollah, grupo apoiado por Teerã.

Programa nuclear segue como principal impasse

O principal obstáculo nas negociações continua sendo o programa nuclear iraniano. O enriquecimento de urânio, considerado peça central da estratégia nuclear do Irã e elemento essencial para eventual produção de armas atômicas, permanece como ponto de maior divergência entre os dois governos.

Ainda no domingo, Trump já havia criticado publicamente a resposta iraniana nas redes sociais. O presidente afirmou que os termos propostos pelos negociadores de Teerã eram “totalmente inaceitáveis”.

“Acabei de ler a resposta dos chamados ‘representantes’ do Irã. Não gostei — TOTALMENTE INACEITÁVEL!”, escreveu.

Segundo informações publicadas pelo jornal Wall Street Journal, o Irã rejeitou a exigência americana de desmantelar completamente suas instalações nucleares. Como alternativa, Teerã teria proposto transferir parte do urânio enriquecido para um terceiro país.

Irã exige garantias sobre urânio enriquecido

De acordo com fontes ouvidas pelo Wall Street Journal, a proposta iraniana prevê garantias de que o material nuclear enviado ao exterior seja devolvido caso as negociações fracassem ou os Estados Unidos abandonem o acordo futuramente.

O governo iraniano também teria sinalizado disposição para suspender temporariamente o enriquecimento de urânio. No entanto, o prazo sugerido por Teerã seria inferior aos 20 anos defendidos por Washington.

Ainda conforme a publicação, o Irã rejeitou desmontar suas instalações nucleares, considerada uma condição fundamental para os EUA avançarem em um acordo definitivo.

O endurecimento das posições amplia as incertezas sobre a manutenção da trégua e aumenta o risco de uma nova escalada militar na região.

Cessar-fogo é marcado por acusações de violações

No fim de abril, Trump anunciou a prorrogação do cessar-fogo com o Irã “até que os representantes iranianos cheguem a uma proposta unificada para negociar a paz”.

Apesar da continuidade formal da trégua, as tensões militares permanecem elevadas. Os Estados Unidos mantiveram o bloqueio marítimo contra embarcações iranianas no Estreito de Ormuz, medida considerada por Teerã como um ato de guerra.

Em resposta, o Irã também segue impondo restrições à passagem de navios comerciais pela região, um dos corredores marítimos mais estratégicos do planeta para o transporte de petróleo.

O cenário tem provocado sucessivas acusações de violação do cessar-fogo entre os dois lados.

EUA e Irã trocam acusações após confrontos

Na quinta-feira (7), o comando militar conjunto do Irã acusou os Estados Unidos de atacar dois navios no Estreito de Ormuz e atingir áreas civis, o que, segundo Teerã, representaria uma quebra do cessar-fogo.

As Forças Armadas americanas, por sua vez, afirmaram que reagiram a ataques iranianos considerados “não provocados”. Segundo comunicado oficial, três embarcações militares da Marinha dos EUA navegavam em direção ao Golfo de Omã quando forças iranianas lançaram mísseis, drones e pequenas embarcações contra os navios.

O governo americano afirmou que respondeu com “ações de autodefesa”. Já o comando militar iraniano declarou que responderá “de forma poderosa e sem a menor hesitação” a qualquer novo ataque realizado pelos Estados Unidos.