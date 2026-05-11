Trump não explica por que rejeitou a proposta do Irã para encerrar guerra

247 - Trump rejeitou a proposta do Irã para encerrar guerra sem detalhar publicamente as razões da decisão.

A proposta de Teerã reúne pontos considerados centrais para o governo iraniano. Entre eles estão o fim do bloqueio naval, a suspensão das sanções impostas pelos Estados Unidos e por organismos internacionais, além da preservação do controle sobre suas ambições nucleares e sobre sua política externa.

A recusa de Trump indica que as demandas iranianas atingem áreas nas quais os Estados Unidos não demonstram disposição para fazer concessões.

Além de anular a capacidade nuclear do Irã, os Estados Unidos pretendem reduzir o apoio iraniano a movimentos de resistência como Hamas e Hezbollah, além de limitar de forma significativa a influência regional de Teerã. Esses objetivos seguem como parte central da posição norte-americana na guerra contra o Irã.

Ainda não está claro se a rejeição de Trump conseguirá aproximar Washington desses resultados ou se poderá abrir espaço para uma nova direção nas negociações. Por ora, a recusa mantém o impasse diplomático e prolonga a incerteza sobre os caminhos possíveis para o fim da guerra.