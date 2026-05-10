Petróleo abre negociação em alta após rejeição de Trump à proposta do Irã

247 - O petróleo iniciou as negociações deste domingo (10) em forte alta após a rejeição do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à mais recente resposta do Irã a uma proposta para encerrar o conflito no Oriente Médio. O movimento ocorre em meio à manutenção de tensões que afetam diretamente o fluxo global de energia. As informações são da Bloomberg.

O barril do tipo Brent, referência internacional, chegou a subir até 3,5%, sendo negociado a US$ 104,80. Já o West Texas Intermediate (WTI) avançou para perto de US$ 99 no início das operações. O cenário de instabilidade é agravado pelo impacto sobre o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa grande parte do petróleo, gás natural e combustíveis destinados ao mercado global.

A interrupção parcial do fluxo tem pressionado os preços da energia e elevado preocupações inflacionárias. Segundo a Agência Internacional de Energia, o conflito é responsável pelo maior choque de oferta já registrado.

O presidente da Saudi Aramco, Amin Nasser, afirmou que o mercado só deve voltar à normalidade em 2027 caso as restrições no Estreito de Ormuz persistam por mais tempo. A companhia tem redirecionado parte do fluxo de petróleo pelo porto de Yanbu, na costa oeste da Arábia Saudita, como forma de compensação.

Em Wall Street, cresce a avaliação de que o tráfego marítimo pela região seguirá comprometido ao longo do segundo semestre. Levantamento do Goldman Sachs Group aponta que a maioria dos participantes espera interrupções no fluxo pelo estreito ao menos até o fim de junho.