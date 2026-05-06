Petróleo recua com avanço de negociações entre EUA e Irã

Reuters - Os preços do petróleo caíram acentuadamente para mínimas de duas semanas nesta quarta-feira, com o aumento do otimismo sobre um possível fim da guerra no Oriente Médio, com relatos de que os Estados Unidos e o Irã estavam se aproximando de um acordo de paz inicial.

Os contratos futuros do petróleo Brent fecharam a US$101,27 por barril, com uma queda de US$8,60, ou 7,83%, após cair mais cedo abaixo dos US$100 pela primeira vez desde 22 de abril. O petróleo West Texas Intermediate dos EUA caiu US$7,19, ou 7,03%, para US$95,08.

Uma fonte do mediador Paquistão disse que os Estados Unidos e o Irã estavam se aproximando de um acordo sobre um memorando de entendimento de uma página.

O Irã disse nesta quarta-feira que estava analisando uma nova proposta dos EUA. Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, citado pela agência de notícias iraniana ISNA, disse que o Irã transmitiria sua resposta em breve por meio do Paquistão.

O Irã havia dito anteriormente que só aceitaria um acordo justo e abrangente.

O veículo de mídia norte-americano Axios informou que os EUA esperam respostas iranianas sobre vários pontos-chave nas próximas 48 horas, citando fontes que disseram que as partes nunca estiveram tão próximas de um acordo desde o início da guerra.

"Há uma sensação crescente de que a chance de reabertura do Estreito de Ormuz é maior, independentemente de conseguirmos ou não um acordo de paz duradouro com o Irã", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

Ambos os contratos de petróleo atingiram seu nível mais baixo em duas semanas, com o Brent atingindo uma mínima intra-sessão de US$96,75, antes de reduzir as perdas depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que era "muito cedo" para considerar conversas cara a cara com Teerã, e um membro sênior do Parlamento iraniano disse que a proposta dos EUA era mais uma lista de desejos do que uma realidade.

(Reportagem de Nicole Jao em Nova York, Shadia Nasralla e Robert Harvey em