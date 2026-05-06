Trump diz que negociações com Irã avançam e interrompe escolta de navios no Estreito de Ormuz

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma pausa temporária na escolta de navios no Estreito de Ormuz, afirmando haver avanços em uma negociação com Teerã, enquanto a tensão no Golfo segue elevada, as informações são da Reuters.

Trump escreveu nas redes sociais que a chamada operação Projeto Liberdade seria interrompida “por um curto período de tempo” para verificar se um acordo abrangente com o Irã poderia ser finalizado e assinado.

A operação havia sido iniciada na segunda-feira (4), para retirar embarcações comerciais do Golfo, em meio ao fechamento quase total do Estreito de Ormuz desde o início do conflito. A passagem é considerada estratégica para o comércio global de energia, pois concentra cerca de 20% do fornecimento mundial de petróleo.

Em sua publicação, Trump afirmou: “Concordamos mutuamente que, embora o Bloqueio permaneça em pleno vigor e efeito, o Projeto Liberdade... será pausado por um curto período de tempo para verificar se o Acordo pode ser finalizado e assinado”.

Não houve reação imediata de Teerã ao anúncio. A Casa Branca também não respondeu de imediato a questionamentos sobre o alcance dos avanços citados por Trump nem sobre a duração exata da suspensão da operação.

Após a publicação do presidente dos Estados Unidos, os contratos futuros do petróleo bruto norte-americano recuaram US$ 2,30 e romperam o patamar de US$ 100 por barril, referência acompanhada de perto desde que o conflito elevou fortemente os preços da energia há dois meses.

Escalada no Estreito de Ormuz

Antes do anúncio de Trump, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que Washington não poderia permitir que o Irã controlasse o tráfego no Estreito de Ormuz. Integrantes do governo norte-americano classificaram a operação de escolta como defensiva, informa a Reuters.

O Irã, segundo a versão apresentada por Washington, teria isolado a passagem marítima por meio de ameaças envolvendo minas, drones, mísseis e lanchas de ataque rápido. Em resposta, os Estados Unidos bloquearam portos iranianos e estabeleceram rotas de escolta para embarcações comerciais.

Rubio afirma que operação foi concluída

Rubio disse a repórteres na Casa Branca que os Estados Unidos haviam alcançado seus objetivos na campanha militar iniciada em 28 de fevereiro ao lado de Israel.

“A Operação Fúria Épica foi concluída”, afirmou Rubio. “Não estamos torcendo para que outra situação como essa ocorra.”

Um dos objetivos declarados por Trump ao lançar ataques militares contra o Irã era impedir que Teerã desenvolvesse uma arma nuclear. O Irã nega buscar armamento nuclear, mas, segundo o texto da Reuters, não entregou mais de 408 quilos de urânio altamente enriquecido.

Enquanto Rubio falava, a agência britânica de Operações de Comércio Marítimo informou que um navio cargueiro havia sido atingido por um projétil no estreito. Detalhes adicionais sobre o incidente não estavam disponíveis de imediato.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que Washington havia garantido com sucesso uma rota pelo canal e que centenas de embarcações comerciais se preparavam para atravessá-lo.

“Neste momento, o cessar-fogo certamente se mantém, mas vamos ficar de olho muito, muito de perto”, disse Hegseth.

O general Dan Caine, chefe do Estado-Maior Conjunto dos EUA, afirmou que os ataques iranianos contra forças norte-americanas ficaram “abaixo do limite necessário para a retomada de grandes operações de combate neste momento”.

Questionado sobre o que o Irã precisaria fazer para violar o cessar-fogo, Trump respondeu: “Eles sabem o que não devem fazer”.