Marco Rubio diz que fase ofensiva dos EUA contra o Irã está "encerrada"

247 - O governo dos Estados Unidos oficializou o encerramento das atividades militares diretas contra o Irã nesta terça-feira (5). O Secretário de Estado, Marco Rubio, informou que a ofensiva foi concluída após pouco mais de dois meses de intensas tensões e ataques no Oriente Médio.

De acordo com a Sputnik Brasil, Rubio destacou, durante uma coletiva de imprensa realizada na Casa Branca, que o país alcançou os resultados militares previstos. “A operação Fúria Épica terminou. Atingimos o objetivo da operação”, disse. Na visão do governo, o presidente Donald Trump prioriza, neste momento, a via diplomática.

Limite constitucional e carta de Trump

Na semana anterior ao anúncio, o presidente Donald Trump encaminhou uma carta formal ao Congresso estadunidense indicando o fim das hostilidades contra a nação persa. O gesto ocorre no limite do prazo constitucional de 60 dias, período máximo em que um presidente dos Estados Unidos pode utilizar força militar sem a autorização prévia do Poder Legislativo.

Embora o discurso oficial seja de encerramento, o Pentágono optou por manter o contingente de tropas na região. Tal movimentação é interpretada por analistas como um sinal de alerta para uma possível retomada das agressões, caso o cenário de segurança internacional sofra novas alterações.

Reação e críticas da oposição no Congresso

O anúncio não foi bem recebido pela ala democrata, que enxerga a medida como um artifício jurídico. O senador Chris Van Hollen afirmou publicamente que a carta enviada por Donald Trump é uma estratégia para evitar as sanções da lei. “Isto é uma farsa. Trump continua bloqueando o estreito de Ormuz, que é um ato de guerra. É apenas mais uma tentativa de contornar o Congresso”, declarou Van Hollen.

O líder da minoria democrata, Chuck Schumer, também demonstrou forte indignação com a postura da Casa Branca, classificando o documento presidencial como um completo absurdo.

“Isso é bobagem. Esta é uma guerra ilegal, e cada dia quando os republicanos são cúmplices e permitem que continue é um dia dela em que vidas são colocadas em perigo, o caos irrompe, os preços sobem, e tudo isso enquanto os americanos pagam o preço disso”, protestou Schumer.