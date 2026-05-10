Trump classifica proposta do Irã como "totalmente inaceitável"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou neste domingo (10) que considera "totalmente inaceitável" a proposta apresentada pelo Irã para encerrar a guerra. Segundo o mandatário estadunidense, responsável por iniciar o conflito junto a Israel ao agredir o país persa em fevereiro, a resposta enviada por representantes iranianos não atende às expectativas da Casa Branca. As informações são da CNN Brasil.

"Acabei de ler a resposta dos chamados 'Representantes' do Irã. Não gostei — TOTALMENTE INACEITÁVEL! Obrigado pela atenção a este assunto. Presidente DONALD J. TRUMP", escreveu o mandatário na rede Truth Social.

De acordo com a agência estatal iraniana Tasnim, que citou uma fonte familiarizada com o documento, Teerã exigiu o encerramento completo da guerra e garantias de que não haveria novos ataques contra o país.

A proposta iraniana também previa a suspensão das sanções relacionadas à venda de petróleo por um período de 30 dias. Segundo a Tasnim, o texto ainda incluía o fim do bloqueio naval imposto ao Irã após a assinatura de um entendimento inicial.