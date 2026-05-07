Trump classifica reunião com Lula como "muito boa"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em postagem nas redes sociais que sua reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Casa Branca, em Washington, foi positiva e tratou de temas como comércio, tarifas e a continuidade do diálogo bilateral entre os dois governos, segundo informações divulgadas pelo próprio líder estadunidense e pela assessora da Casa Branca, Margo Martin, nas redes sociais.

O encontro ocorreu nesta quinta-feira (7) e durou cerca de 90 minutos, três vezes mais do que o tempo inicialmente previsto. A recepção de Lula na Casa Branca foi registrada em vídeo e divulgada por Margo Martin. Após a reunião, Lula e Trump participaram de um almoço na Casa Branca.

Na publicação, Trump classificou Lula como “muito dinâmico” e afirmou que representantes dos dois países deverão se reunir para discutir pontos considerados centrais nas negociações.

“Acabei de concluir minha reunião com Luiz Inácio Lula da Silva, o muito dinâmico presidente do Brasil. Discutimos muitos temas, incluindo comércio e, especificamente, tarifas. A reunião foi muito boa. Nossos representantes estão programados para se reunir para discutir determinados elementos-chave. Reuniões adicionais serão agendadas ao longo dos próximos meses, conforme necessário”, escreveu Trump.

Após a reunião bilateral, Lula e Trump participaram de um almoço. Em seguida, o presidente brasileiro retornou à embaixada do Brasil em Washington.