"Lula “sabe onde pisa" em encontro com Trump, diz Celso Amorim

247 - O assessor especial da Presidência para Assuntos Internacionais, Celso Amorim, afirmou esperar uma “boa atmosfera” no encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcado para esta quinta-feira (7), em Washington.

Em entrevista ao SBT News, Amorim destacou que a aproximação entre Brasil e Estados Unidos deve produzir resultados de forma gradual e apontou a cooperação na área de segurança como uma das possibilidades mais relevantes da agenda bilateral. “Espero uma boa atmosfera. O resto virá com o tempo. Cooperação sobre combate ao crime organizado poderia ser algo importante”, afirmou.

“Lula sabe onde pisa”

Ao ser questionado sobre o risco de situações inesperadas ou possíveis constrangimentos diplomáticos durante a reunião com Donald Trump, o assessor respondeu em tom descontraído e demonstrou confiança na postura do presidente brasileiro. “Eles (EUA) não plantam banana nem abacaxi. E o Presidente Lula sabe onde pisa”, afirmou.

Amorim prevê clima positivo entre Lula e Trump

A reunião entre Lula e Trump ocorrerá sem o status formal de visita de Estado, modalidade normalmente reservada para compromissos organizados com ampla antecedência e cercados de protocolos diplomáticos mais rígidos.

Mesmo assim, Celso Amorim minimizou a ausência do formato oficial e ressaltou a importância política do encontro entre os dois presidentes. “Visitas de Estado têm que ser marcadas com muita antecedência e têm muito protocolo”, declarou.

Governo evita criar expectativa sobre anúncios

Integrantes do governo brasileiro têm tratado a reunião com cautela e evitado criar expectativas públicas sobre possíveis anúncios concretos após o encontro em Washington. Segundo Amorim, o avanço nas relações entre os dois países deve ocorrer gradualmente, especialmente em temas ligados à cooperação internacional e à segurança.