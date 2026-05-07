Lula mandou comitiva falar apenas português durante reunião com Trump, dizem interlocutores

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) orientou toda a comitiva brasileira a falar exclusivamente em português durante a reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizada nesta quinta-feira (7), em Washington. Segundo o G1, a informação foi confirmada por uma fonte com conhecimento do encontro à TV Globo.

Nesta linha, até integrantes da delegação fluentes em inglês receberam a recomendação de utilizar apenas o português na conversa com o presidente estadunidense. O encontro contou com intérpretes para auxiliar na comunicação entre os dois governos. Ainda de acordo com a fonte, a reunião entre Lula e Trump “está rendendo” e o presidente dos Estados Unidos “está prestando muita atenção em tudo”.

Lula pediu conversa reservada com Trump

As declarações públicas previstas para ocorrer no Salão Oval foram atrasadas em mais de uma hora. Conforme um representante do governo brasileiro, a mudança ocorreu após um pedido de Lula, que preferiu realizar uma conversa reservada com Trump antes de falar à imprensa.

O encontro é visto pela diplomacia brasileira como uma tentativa de normalizar as relações entre Brasil e Estados Unidos, especialmente após meses de incertezas comerciais e tensões diplomáticas.

Reunião abordou comércio e segurança

Além da pauta econômica, os presidentes discutiram temas considerados estratégicos para os dois países. Entre os assuntos debatidos estão o chamado “ataque ao PIX”, a cooperação internacional contra o crime organizado e o narcotráfico, além de possíveis parcerias envolvendo minerais críticos e terras raras.

A agenda também incluiu discussões sobre geopolítica internacional, com foco na América Latina, no Oriente Médio e na atuação da Organização das Nações Unidas (ONU). Questões relacionadas às eleições brasileiras também estiveram entre os temas da reunião.

Relação entre Brasil e EUA

A viagem de Lula a Washington é resultado de um processo de aproximação iniciado em janeiro de 2026. No dia 26 daquele mês, Lula e Trump conversaram por telefone durante cerca de 50 minutos, em um contato considerado decisivo para destravar o diálogo bilateral.

Após a ligação, Lula afirmou que pretendia viajar aos Estados Unidos para um encontro “olho no olho” com Trump. No entanto, a guerra no Oriente Médio acabou atrasando a definição da agenda oficial.

Nos últimos meses, a relação entre os dois governos acumulou novos pontos de tensão. Entre eles estão o cancelamento do visto do assessor Darren Beattie e os desdobramentos envolvendo a prisão e posterior soltura do ex-deputado Alexandre Ramagem.

Apesar do cenário delicado, integrantes do governo brasileiro avaliam que o encontro pode abrir caminho para futuras negociações e acordos entre os dois países. Segundo um auxiliar de Lula, a reunião pode representar “mais um ponto de partida do que um ponto de chegada” nas relações entre Brasil e Estados Unidos.