Trump convoca democratas a entregarem imigrantes e pede deportação imediata

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a intensificar o discurso contra a imigração ao convocar lideranças do Partido Democrata a colaborarem com o governo federal na entrega de imigrantes em situação irregular. Segundo ele, a medida teria como objetivo garantir a segurança da população e acelerar a retirada de estrangeiros que cometeram crimes no país.

No centro da argumentação, Trump defendeu a união entre democratas e a administração federal para promover o que classificou como a “rápida remoção de todos os imigrantes ilegais criminosos de nosso país”. A declaração foi divulgada em uma publicação nas redes sociais e repercutiu amplamente na imprensa internacional, conforme noticiado originalmente pelo UOL.

Na postagem feita na plataforma Truth Social, o presidente dos Estados Unidos citou exemplos de cidades governadas por democratas que, segundo ele, já teriam adotado políticas semelhantes. Trump mencionou Memphis, no Tennessee, e Washington, D.C., afirmando que essas iniciativas resultaram em “ruas mais seguras para TODOS”.

O republicano também apelou diretamente ao Congresso norte-americano para aprovar, de forma imediata, uma legislação que ponha fim às chamadas “cidades santuários”. Para Trump, esses municípios seriam responsáveis pelos problemas relacionados à imigração irregular, ao supostamente acolherem estrangeiros em situação ilegal. “As cidades americanas devem ser santuários seguros APENAS para cidadãos americanos cumpridores da lei, e não para criminosos imigrantes ilegais que violaram as leis de nossa nação”, declarou.

Ao aprofundar as críticas, Trump acusou estados e cidades administrados por democratas de se recusarem a cooperar com o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE). Segundo ele, essas gestões incentivariam “agitadores de esquerda a obstruírem ilegalmente as operações para prender os piores criminosos”, o que, em sua avaliação, priorizaria imigrantes ilegais em detrimento de cidadãos que “pagam impostos e cumprem a lei”, além de “criar circunstâncias perigosas para todos os envolvidos”.

O presidente dos Estados Unidos afirmou ainda que “tragicamente dois cidadãos americanos perderam suas vidas como resultado desse caos provocado pelos democratas”. No entanto, não citou inicialmente os nomes das vítimas, identificadas como Renee Nicole Good e Alex Pretti, ambos de 37 anos, mortos pelo ICE em Minneapolis. Após a morte de Renee, Trump declarou que ela “se comportou de maneira horrível” e a acusou de atropelar um agente. No caso de Alex Pretti, o presidente divulgou o que chamou de uma suposta arma portada pelo enfermeiro.

Na mesma publicação, Trump defendeu que suas propostas são baseadas no que chamou de “BOM SENSO” e afirmou que elas criariam as melhores condições para “TORNAR A AMÉRICA GRANDE NOVAMENTE”. Ele acrescentou que seu governo está aberto ao diálogo e aguarda que “QUALQUER democrata faça a coisa certa e trabalhe conosco nessas questões importantes para TORNAR A AMÉRICA SEGURA”.

Até o momento da publicação da reportagem, o governador Tim Walz e o prefeito Jacob Frey não haviam se manifestado sobre as declarações do presidente dos Estados Unidos.