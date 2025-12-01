Trump critica corrupção na Ucrânia e diz que Kiev tem "problemas"

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acredita que a corrupção é um problema para a Ucrânia nas negociações para resolver o conflito no país europeu.

“A Ucrânia tem alguns pequenos problemas difíceis”, disse Trump a jornalistas, de acordo com declarações divulgadas pela agência Sputnik nesta segunda-feira (1).

“A situação de corrupção em andamento... não ajuda", acrescentou.

Entenda o escândalo que abala Kiev

Na última sexta-feira, a autoridade anticorrupção ucraniana, o NABU, confirmou ter realizado buscas no gabinete de Andriy Yermak, ex-chefe de gabinete do presidente, Volodymyr Zelensky, em conjunto com a procuradoria especializada, o SAPO, em meio ao escândalo de corrupção. As investigações estão em andamento e, após uma operação contra Yermak, Zelensky assinou um decreto demitindo seu braço-direito.

Washington apresentou um novo plano de paz para o conflito na Ucrânia. O rascunho original, com 28 pontos, foi reduzido para 19 pontos após reuniões entre autoridades dos EUA, ucranianas e europeias em Genebra, na Suíça, em 23 de novembro.

Em 21 de novembro, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que o novo plano de paz de Trump poderia servir de base para um acordo final sobre o conflito na Ucrânia.