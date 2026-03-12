Trump diz a Petro que ele é "bem-vindo nos EUA" durante conversa entre os dois presidentes

Reuters – O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e seu homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, conversaram por telefone nesta quinta-feira, informou o gabinete de Petro na rede X, antes da reunião do líder colombiano com a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

Os dois discutiram a economia na fronteira entre Colômbia e Venezuela, tema que deve ser o principal assunto do encontro entre Petro e Rodríguez na sexta-feira, segundo o comunicado. Trump afirmou que Petro — que foi sancionado por ele no ano passado — é bem-vindo nos Estados Unidos e pediu desculpas por não ter convidado o líder colombiano para uma reunião realizada em Miami na semana passada com outros chefes de Estado latino-americanos.

Petro e Trump já tiveram desentendimentos repetidos, embora ambos tenham adotado um tom positivo após um encontro presencial em Washington no mês passado.

Trump tem exigido repetidamente maior cooperação da Colômbia no combate ao narcotráfico. Petro, por sua vez, afirma que seu governo realizou apreensões recordes de drogas durante seu mandato e disse que ataques letais contra embarcações suspeitas de tráfico equivalem a crimes de guerra.

“Durante a ligação, os dois líderes discutiram questões de energia, hidrocarbonetos, segurança, cultivos ilícitos, esforços de erradicação e o combate conjunto ao narcotráfico. Também falaram sobre a reativação econômica na fronteira e outros assuntos de interesse bilateral”, diz o comunicado.

“No decorrer da conversa, o presidente colombiano convidou seu homólogo estadunidense a visitar Cartagena, convite que foi recebido calorosamente. O presidente Trump, por sua vez, reiterou que o presidente Petro será sempre bem-vindo nos Estados Unidos e expressou desculpas por qualquer inconveniente anterior relacionado a um convite para Miami”, acrescenta o texto, informando ainda que Trump desejou sucesso a Petro em sua reunião com Rodríguez.

O encontro bilateral entre Rodríguez e Petro será a primeira reunião presencial em nível presidencial da líder venezuelana desde que assumiu o poder após a destituição de seu antecessor pelos Estados Unidos. Trump tem apoiado uma série de medidas de Rodríguez — que anteriormente era vice-presidente — para atrair investimentos nos setores de petróleo e mineração e estabilizar o país desde a operação de janeiro que sequestrou o presidente Nicolás Maduro, tendo elogiado repetidamente a cooperação da líder venezuelana com Washington.