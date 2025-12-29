Trump diz que desarmamento do Hamas é essencial para a 2ª fase do plano de paz para Gaza

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (29) que tentará iniciar muito rapidamente a segunda fase do plano de paz para Gaza, ressaltando que o desarmamento do Hamas será uma condição central.

“Muito rapidamente, o mais rápido que pudermos, mas tem que haver desarmamento”, disse Trump a jornalistas ao receber o primeiro-ministro israelense em visita, Benjamin Netanyahu, em sua residência de Mar-a-Lago, em Palm Beach, na Flórida. Questionado sobre quando a reconstrução de Gaza poderia começar, Trump afirmou que isso “vai começar muito em breve”.

A segunda fase do plano de paz para Gaza prevê a retirada completa das forças militares israelenses do território, o desarmamento do Hamas, o início da reconstrução e o estabelecimento de um órgão governamental transitório em Gaza.