EUA atacarão outra vez caso Irã reative programa nuclear, diz Trump

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (29) que os EUA lançariam rapidamente novos ataques contra o Irã se este estiver reconstruindo o programa nuclear que ele atacou em junho.

"Ouvi dizer que o Irã está tentando desenvolver (o programa) novamente e, se estiver, temos que derrubá-lo", disse ele a repórteres enquanto recebia o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida. "Nós vamos acabar com eles", acrescentou Trump.

Trump também disse que continua aberto a negociar um "acordo", que ele chamou de "muito mais inteligente".

Em 13 de junho, Israel lançou uma operação militar contra o Irã, tendo como alvo instalações nucleares, comandantes militares, físicos nucleares de destaque e bases aéreas, após acusar o país de manter um programa nuclear militar secreto. O Irã rejeitou as acusações. Durante 12 dias, os dois lados trocaram ataques, aos quais se juntaram os Estados Unidos, que atingiram instalações nucleares iranianas em Natanz, Fordow e Isfahan no dia 22 de junho. Teerã retaliou atacando a base aérea americana de Al Udeid, no Catar, e depois anunciou que não tinha intenção de escalar ainda mais o conflito. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em 23 de junho que Israel e Irã haviam concordado com um cessar-fogo para encerrar “a guerra de 12 dias”.