Trump diz que EUA buscam domínio no Hemisfério Ocidental

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira (24) que Washington pretende consolidar uma posição de predominância no Hemisfério Ocidental. A declaração foi feita durante o discurso anual sobre o Estado da União, realizado no Capitólio, diante de membros da Câmara dos Representantes e do Senado.

De acordo com a agência russa TASS, que divulgou trechos do pronunciamento com base em informações da assessoria de imprensa da Casa Branca, Trump destacou que a estratégia do governo envolve reforço da segurança e defesa dos interesses nacionais norte-americanos na região.

Em sua fala, o presidente declarou: "Estamos também restaurando a segurança e a dominância americana no Hemisfério Ocidental, agindo para garantir nossos interesses nacionais e defender nosso país da violência, das drogas, do terrorismo e da interferência estrangeira. Durante anos, grandes extensões de território em nossa região, incluindo grandes partes do México, estiveram sob o controle de cartéis de drogas assassinos".

O discurso foi proferido no tradicional pronunciamento anual ao Congresso, momento em que o chefe da Casa Branca apresenta diretrizes e prioridades da administração federal. A ênfase na atuação regional e no combate ao crime organizado marcou parte central da fala, com menção direta à atuação de cartéis de drogas em países vizinhos.

Ao associar segurança interna à política externa no entorno geográfico dos Estados Unidos, Trump reiterou a intenção de fortalecer a presença e a influência norte-americana no Hemisfério Ocidental, apontando o enfrentamento ao narcotráfico e à interferência estrangeira como pilares de sua estratégia.