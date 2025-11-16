TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Trump diz que pode ter conversas com Maduro

      Presidente dos EUA indica que Caracas demonstrou interesse em negociar diante da ameaça de intervenção de Washington

      Donald Trump e Nicolás Maduro (Foto: Manaure Quintero/Reuters I Piroschka Van De Wouw/Reuters)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu a possibilidade de retomar o diálogo com o governo de Nicolás Maduro, sugerindo que conversas formais podem ocorrer em breve. A declaração foi feita na Flórida, durante conversa com jornalistas, enquanto Washington amplia sua ofensiva diplomática contra Caracas.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      No Aeroporto Internacional de Palm Beach, Trump afirmou que há chance de uma negociação direta com o líder venezuelano. "Podemos vir a ter algumas discussões com Maduro, e veremos qual será o desfecho disso", declarou. Em seguida, acrescentou que Caracas teria manifestado disposição para dialogar. "Eles gostariam de conversar", afirmou o presidente norte-americano, ao comentar o suposto interesse do governo venezuelano.

      As declarações ocorrem após o Departamento de Estado dos EUA anunciar que pretende designar como organização terrorista estrangeira um cartel que afirma, sem apresentar provas, ser comandado por Maduro.

      Neste final de semana, o porta-aviões USS Gerald R. Ford chegou às águas do Caribe, elevando o nível de tensão militar na região. O navio — considerado o mais avançado, caro e tecnologicamente sofisticado da marinha norte-americana — foi apresentado pelo Departamento de Guerra como parte de uma suposta operação contra o narcotráfico. No entanto, diversas organizações apontam que o deslocamento integra uma estratégia mais ampla de pressão e possível intervenção contra a República Bolivariana da Venezuela.

      O movimento do Gerald R. Ford ocorre no âmbito da Operação Lança do Sul, que mobiliza aproximadamente 12 mil militares, destróieres, fragatas e aeronaves de quinta geração, tornando-se o maior deslocamento militar dos EUA no Caribe em muitos anos. Washington afirma que o objetivo é “proteger a prosperidade de Estados Unidos frente ao narcoterrorismo”, mas analistas e entidades multilaterais observam que a retórica antidrogas não explica a escala da ação.

       

      Artigos Relacionados

      Tags