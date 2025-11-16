Trump diz que pode ter conversas com Maduro

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, admitiu a possibilidade de retomar o diálogo com o governo de Nicolás Maduro, sugerindo que conversas formais podem ocorrer em breve. A declaração foi feita na Flórida, durante conversa com jornalistas, enquanto Washington amplia sua ofensiva diplomática contra Caracas.

No Aeroporto Internacional de Palm Beach, Trump afirmou que há chance de uma negociação direta com o líder venezuelano. "Podemos vir a ter algumas discussões com Maduro, e veremos qual será o desfecho disso", declarou. Em seguida, acrescentou que Caracas teria manifestado disposição para dialogar. "Eles gostariam de conversar", afirmou o presidente norte-americano, ao comentar o suposto interesse do governo venezuelano.

As declarações ocorrem após o Departamento de Estado dos EUA anunciar que pretende designar como organização terrorista estrangeira um cartel que afirma, sem apresentar provas, ser comandado por Maduro.

Neste final de semana, o porta-aviões USS Gerald R. Ford chegou às águas do Caribe, elevando o nível de tensão militar na região. O navio — considerado o mais avançado, caro e tecnologicamente sofisticado da marinha norte-americana — foi apresentado pelo Departamento de Guerra como parte de uma suposta operação contra o narcotráfico. No entanto, diversas organizações apontam que o deslocamento integra uma estratégia mais ampla de pressão e possível intervenção contra a República Bolivariana da Venezuela.

O movimento do Gerald R. Ford ocorre no âmbito da Operação Lança do Sul, que mobiliza aproximadamente 12 mil militares, destróieres, fragatas e aeronaves de quinta geração, tornando-se o maior deslocamento militar dos EUA no Caribe em muitos anos. Washington afirma que o objetivo é “proteger a prosperidade de Estados Unidos frente ao narcoterrorismo”, mas analistas e entidades multilaterais observam que a retórica antidrogas não explica a escala da ação.