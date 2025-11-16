Rubio designa cartel de drogas como organização terrorista e aponta Maduro como seu chefe

247 – Marco Rubio, chefe do Departamento de Estado no governo do presidente Donald Trump, afirmou em sua conta oficial no X (antigo Twitter) que os Estados Unidos pretendem designar o chamado Cartel de los Soles como uma “Organização Terrorista Estrangeira” (FTO). As informações foram divulgadas pelo próprio Rubio em publicação oficial na plataforma.

.@StateDept intends to designate Cartel de los Soles as a Foreign Terrorist Organization (FTO). Headed by the illegitimate Nicolás Maduro, the group has corrupted the institutions of government in Venezuela and is responsible for terrorist violence conducted by and with other… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) November 16, 2025

Segundo o texto, o grupo seria “liderado pelo ilegítimo Nicolás Maduro”, teria “corrompido as instituições governamentais na Venezuela” e seria responsável tanto por “violência terrorista” quanto por “tráfico de drogas para os Estados Unidos e a Europa”. Trata-se de uma linha retórica que tem sido adotada com frequência por Washington, mas vista por analistas internacionais como parte de uma ofensiva política destinada a pressionar Caracas.

Estratégia coincide com escalada militar e pressão geopolítica

A declaração de Rubio ocorre ao mesmo tempo em que os EUA ampliam operações militares no Mar Caribe e intensificam discursos hostis contra a Venezuela. Para especialistas, a sincronização não é casual: Washington costuma utilizar o tema do narcotráfico como justificativa para ações que, na prática, atendem a interesses estratégicos, principalmente o controle das vastas reservas de petróleo venezuelanas — as maiores do mundo.

Em vez de uma política orientada exclusivamente ao combate às drogas, o governo Trump vem reativando a lógica da Doutrina Monroe para reafirmar influência sobre a América Latina. A narrativa antidrogas funciona, nesse contexto, como ferramenta para legitimar intervenções, sanções e deslocamentos militares.

A controvérsia do “Cartel de los Soles”

A existência do Cartel de los Soles como uma estrutura organizada é contestada por diversos especialistas independentes. Apesar disso, o Departamento de Estado insiste em apontá-lo como um cartel estruturado “chefiado por Maduro”, ainda que relatórios internacionais indiquem que a maior parte das drogas consumidas nos EUA não transita pela Venezuela, mas por rotas centro-americanas e mexicanas amplamente conhecidas.

Analistas observam que tais acusações cumprem uma função política: criar um ambiente internacional que permita à Casa Branca ampliar sanções, isolar o governo venezuelano e sustentar a imagem de uma ameaça transnacional que justificaria medidas extraordinárias.

Petróleo no centro da disputa

Embora Rubio tente enquadrar a Venezuela como foco do narcotráfico global, os números mostram outra realidade. Estudos amplamente reconhecidos apontam que a Venezuela não é rota principal para o envio de cocaína aos Estados Unidos. Em contraste, o país é dono da maior reserva de petróleo do planeta, recurso fundamental para a disputa geopolítica entre grandes potências.

Por isso, analistas latino-americanos sustentam que a retórica antidrogas opera como pretexto para que os EUA recuperem influência sobre um território estratégico e energeticamente vital. O discurso fortalece a narrativa de ameaça e cria condições para justificar intervenções sob o argumento de “segurança nacional”.

Caracas denuncia pretexto intervencionista

Embora ainda não tenha emitido resposta direta ao novo ataque de Rubio, o governo venezuelano, ao longo dos anos, tem afirmado que tais acusações fazem parte de uma campanha de desestabilização que busca criminalizar sua liderança e abrir caminho para ações militares ou tentativas de derrubada do governo.

Histórico recente reforça essa leitura: desde o golpe de Estado contra Hugo Chávez em 2002, Washington tem combinado sanções econômicas, pressões diplomáticas, operações encobertas e discurso antidrogas para tentar moldar a política interna venezuelana. A afirmação de Rubio é vista como mais um passo nessa estratégia.